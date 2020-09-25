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СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали
Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержан, сообщает редакция радио France... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T15:04
2020-09-25T15:17
нападение у бывшего здания charlie hebdo
франция
париж
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> задержан, сообщает редакция радио <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France Info</a>.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции, которая после теракта в 2015 году переехала из этого места.При нападении с использованием холодного оружия были ранены несколько человек. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
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франция
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нападение у бывшего здания charlie hebdo, франция, париж, в мире

СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали

15:04 25.09.2020 (обновлено: 15:17 25.09.2020)
7453
© REUTERS / Gonzalo FuentesПолицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости. Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержан, сообщает редакция радио France Info.
Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции, которая после теракта в 2015 году переехала из этого места.
При нападении с использованием холодного оружия были ранены несколько человек. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.
Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 13:51
Премьер Франции сообщил о четырех раненых у бывшего здания Charlie Hebdo
1920128
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Нападение у бывшего здания Charlie HebdoФранцияПарижВ мире
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