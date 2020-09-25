https://ria.ru/20200925/napadenie-1577773230.html

СМИ: второго подозреваемого в нападении у здания Charlie Hebdo задержали

Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в Париже задержан, сообщает редакция радио France... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T15:04

2020-09-25T15:04

2020-09-25T15:17

нападение у бывшего здания charlie hebdo

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Второй предполагаемый подозреваемый в нападении на прохожих у бывшего здания редакции журнала Charlie Hebdo в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> задержан, сообщает редакция радио <a href="https://www.francetvinfo.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France Info</a>.Нападение произошло в пятницу днем в 11 округе Парижа, где располагалось здание редакции, которая после теракта в 2015 году переехала из этого места.При нападении с использованием холодного оружия были ранены несколько человек. Ранее сообщалось, что один из предполагаемых нападавших задержан недалеко от места происшествия - у площади Бастилии. Как отмечает радиостанция, второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар.Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла расследование по фактам "попытки убийства" и "преступного террористического сообщества".

https://ria.ru/20200925/ranenye-1577767317.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нападение у бывшего здания charlie hebdo, франция, париж, в мире