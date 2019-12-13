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В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием
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РИА Новости

В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием

13:04 13.12.2019 (обновлено: 13:24 13.12.2019)
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© AFP 2019 / Stephane de SakutinСотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже
Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Парижа нейтрализовали мужчину, угрожавшего холодным оружием их коллегам, сообщает столичная префектура ведомства.

"Мужчина, угрожавший полицейским оружием, был нейтрализован вмешавшимися сотрудниками полиции", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.

Инцидент произошел в районе Дефанс около Парижа. Префектура призывает избегать нахождения в этом районе.
На данный момент других подробностей официально не приводится.
По информации телеканала BFMTV, около 10.00 (12.00 мск) мужчина с ножом в руках направился к трем полицейским. После призывов положить оружие стражи порядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет, но оставался в сознании. Мужчина кричал, что хочет убить полицейских, отмечает телеканал.
Полиция
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