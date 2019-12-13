В Париже нейтрализовали мужчину, угрожавшего полицейскому оружием

ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции Парижа нейтрализовали мужчину, угрожавшего холодным оружием их коллегам, сообщает столичная префектура ведомства.
"Мужчина, угрожавший полицейским оружием, был нейтрализован вмешавшимися сотрудниками полиции", - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.
Инцидент произошел в районе Дефанс около Парижа. Префектура призывает избегать нахождения в этом районе.
На данный момент других подробностей официально не приводится.
По информации телеканала BFMTV, около 10.00 (12.00 мск) мужчина с ножом в руках направился к трем полицейским. После призывов положить оружие стражи порядка выстрелили в мужчину несколько раз. Он был задет, но оставался в сознании. Мужчина кричал, что хочет убить полицейских, отмечает телеканал.