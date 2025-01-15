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Случаи ареста бывших и действующих глав государств

Случаи ареста бывших и действующих глав государств - РИА Новости, 15.01.2025

Случаи ареста бывших и действующих глав государств

15 января 2025 года следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:06:00+03:00

2025-01-15T11:06:00+03:00

2025-01-15T11:06:00+03:00

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Юн Сок Ёль, временно отстраненный президент Южной Кореи (в должности с 10 мая 2022 года)15 января 2025 года следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря 2023 года объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти. Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов. Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней. После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.Дональд Трамп, избранный президент США, президент США в 2017-2021 годахВ марте 2023 года Дональду Трампу было предъявлено более 30 обвинений, связанных с мошенничеством в бизнесе. Расследование окружной прокуратуры Манхэттена началось, когда Трамп еще был в Белом доме, и касалось выплаты 130 тысяч долларов, сделанной его на тот момент личным адвокатом Майклом Коэном порнозвезде Сторми Дэниелс в конце октября 2016 года, за несколько дней до президентских выборов, за молчание о предполагаемой связи женщины с Трампом. Это первый случай в истории Америки, когда действующему или бывшему президенту предъявлены уголовные обвинения. 4 апреля суд Нью-Йорка официально предъявил Трампу обвинения. В этот же день Трамп сдался и был помещен под арест, прежде чем он был привлечен к ответственности в судебном заседании. В обнародованных в этот день обвинительных документах утверждалось, что Трамп "неоднократно и мошенническим путем фальсифицировал деловые записи Нью-Йорка, чтобы скрыть преступные действия, которые скрывали компрометирующую информацию от избирателей во время президентских выборов 2016 года". Трамп не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Позже, в этот же день, Дональд Трамп был отпущен из-под стражи и покинул зал суда на Манхэттене после предъявления ему обвинений. В январе 2025 года суд признал избранного президента США Дональда Трампа виновным по делу о фальсификации деловых документов, связанных с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами в 2016 году. При этом судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил ему "безусловное освобождение", что означает отсутствие наказания. Такое решение суда закрепляет за Трампом обвинительный приговор и в то же время позволяет ему вернуться в Белый дом, не опасаясь тюремного заключения или штрафа, поясняет агентство.Дело, связанное с выплатами порноактрисе, стало единственным, которое дошло до суда. Помимо обвинений в фальсификации деловых документов, Трампу также вменялись штурм Капитолия, ненадлежащее хранение секретных документов и вмешательство в выборы штата Джорджия. В середине июля 2024 года суд прекратил уголовное дело против Трампа о секретных документах, которые он якобы хранил у себя дома после ухода с поста президента США в 2021 году. Обвинения по этому делу были выдвинуты в отношении Трампа в июне 2023 года. Прокуроры тогда заявляли, что документы касались военных и разведывательных вопросов США, включая подробности об американской ядерной программе.В начале июня 2024 года Апелляционный суд Джорджии приостановил уголовное дело против Трампа из-за рассмотрения ходатайства об отстранении от должности главного прокурора Фани Уиллис. В конце ноября суд в Вашингтоне также прекратил уголовное дело против Трампа о штурме Капитолия в январе 2021 года без вынесения решения. Обвинения в связи со штурмом Капитолия и попыткой помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года были предъявлены Трампу в августе 2023 года.Луис да Силва, президент Бразилии (2003-2011, с 1 января 2023 года)В июле 2016 года прокуратурой Бразилии было открыто расследование в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы по подозрению в торговле влиянием в пользу строительной компании Odebrecht. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003-2010 годах, был признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. 12 июля 2017 года суд в Бразилии приговорил Луиса Инасиу Лулу да Силву к 9,5 года тюремного заключения. Согласно приговору суда, Лула да Силва был лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет и приговорен к штрафу в 670 тысяч реалов (порядка 205 тысячи долларов). В январе 2018 года три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание экс-президенту Луле да Силва по обвинениям в коррупции: приговор был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы. В апреля 2018 года Луис да Силва сдался властям. В ноябре 2018 года Луис да Силва был обвинен в отмывании денег, якобы полученных за посредничество между правительством Экваториальной Гвинеи и бразильской компанией ARG для начала ее работы в этой африканской стране. В феврале 2019 года да Силва был приговорен еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. В апреле 2019 года Верховный суд Бразилии сократил срок тюремного заключения для экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва с 12 лет и одного месяца тюрьмы до 8 лет, 10 месяцев и 20 дней. За коррупцию и отмывание денег экс-президенту было назначено соответственно 5 лет, 6 месяцев и 20 дней наказания и 3 года и 4 месяца тюрьмы. В сентябре 2019 года генеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в пассивной коррупции против Луиса Инасиу Лулы да Силва и его брата. 8 ноября 2019 года Федеральный суд Куритибы постановил освободить из-под стражи экс-президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву. Ранее Верховный суд страны изменил нормы уголовно-процессуального кодекса. 28 ноября региональный федеральный суд 4-го округа Бразилии признал виновным и постановил увеличить срок наказания по делу о коррупции экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет и одного месяца. В марте 2021 года с экс-лидера страны были сняты обвинения по четырем коррупционным делам. В апреле 2021 года Верховный суд Бразилии принял решение об отмене приговора экс-президенту за коррупцию и отмывание денег, в июне 2021 года Федеральный суд Бразилии оправдал экс-президента Луиса Инасиу Лулу да Силву. Илир Мета, президент Албании (2017-2022)21 октября 2024 года стало известно о задержании экс-президента Албании Илира Мета по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK). По данным СМИ, Илир Мета подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. В середине июня Мета уже давал показания следователям специальной прокуратуры в связи с имуществом семьи и заявил, что никогда не занимался финансовыми вопросами. 23 октября суд постановил, что Илир Мета должен оставаться под стражей. В период с 2009 по 2010 года Мета занимал пост главы МИД Албании, с 2010 по 2013 - министр экономики, торговли и энергетики. Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 годы, также он является лидером "Партии свободы".Омар Аль-Башир, президент Судана (1993-2019)11 апреля 2019 года стало известно, что президент Судана Омар Аль-Башир был взят под стражу. Он был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В доме политического деятеля было обнаружено порядка 113 миллионов долларов в разной валюте, в том числе, иностранной. Были заведены дела об отмывании денег и махинациях с иностранной валютой. Первое судебное заседание было проведено 19 августа 2019 года. По данным судьи, во время допросов экс-глава государства рассказал следователям, что 25 миллионов долларов он получил от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, а также получил чек на сумму один миллион евро от президента ОАЭ Халифы бен Заида. Позже было проведено несколько судебных заседаний, на которых обвиняемый отвергал все выдвинутые против него обвинения.Следователи военной прокуратуры, обыскавшие дом, где перед отстранением от власти жил экс-президент, обнаружили и изъяли 6 миллионов евро, 351 тысячу долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). По словам обвинителя, аль-Башир признался в получении от Саудовской Аравии суммы в размере порядка 90 миллионов долларов. Он также сообщил, что получил два предыдущих платежа в размере 35 миллионов долларов и 30 миллионов долларов от бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллы, который скончался в 2015 году.14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы, ему было предъявлено обвинение в "хранении иностранной валюты, коррупции и незаконном получении подарков". Против него также возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте. Омар аль-Башир находится под стражей. Он также разыскивается Международным уголовным судом по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. Пак Кын Хе, президент Южной Кореи (2013-2017)30 марта 2017 года экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована https://ria.ru/20170330/1491158238.htmlпо обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу – личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь. Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года.В начале марта 2017 года конституционный суд была задержана в апреле 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации. 6 апреля 2018 года Центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы штрафу в размере 18 миллиардов вон. 24 августа 2018 года Высший суд Сеула, рассмотрев апелляцию прокуратуры, увеличил срок тюремного заключения для Пак Кын Хе на 1 год до 25 лет и размер штрафа до 20 миллиардов вон. 24 декабря 2021 года лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в преддверии очередных президентских выборов помиловал экс-главу государства Пак Кын Хе. 31 декабря она вышла на свободу. Ольянта Умала, президент Перу (2011-2016)В июле 2017 года Ольянта Умалу и его жену Надин Эредии взяли под стражу и поместили в разные тюрьмы. По данным следствия, Умала, будучи президентом (он ушел с поста в июле 2016 года), мог получать деньги от венесуэльских властей, а также от строительной компании Odebrecht и фирмы OAS для финансирования в 2006 и 2011 годах предвыборных кампаний Перуанской националистической партии. В апреле 2018 года конституционный суд Перу удовлетворил прошение экс-президента и его защиты об освобождении. Однако решение суда об их освобождении не означало прекращения следствия по их делу. 30 апреля Ольянта Умала и его супруга Надин Эредия были выпущены на свободу. 7 мая 2019 года прокуратура Перу запросила суд о длительных сроках тюремного заключения для экс-президента Перу Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредии – 20 и 26,5 лет соответственно. В настоящее время рассмотрение дела продолжается. Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013)1 октября 2021 года в Грузии был задержан экс-президент Михаил Саакашвили. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Суд в Тбилиси в начале января 2018 года заочно приговорил его к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Также 20 октября 2022 года прокуратура Грузии вынесла постановление об обвинении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. После своего отъезда из Грузии Михаил Саакашвили весной 2015 года пришел в украинскую политику. Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство. В 2016 году покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко. В 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину. В сентябре 2021 года заявил о намерении вернуться в Грузию в преддверии выборов в органы местного самоуправления. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента.Мухаммед Мурси, президент Египта (2012-2013)Бывший президент Египта Мухаммед Мурси (1951-2019) был фигурантом нескольких уголовных дел. 21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси и его ближайших соратников, обвиняемых в подстрекательстве к убийству демонстрантов, к 20 годам заключения. 16 июня 2015 года уголовный суд Каира первой инстанции вынес Мухаммеду Мурси смертный приговор по делу об организации побега из тюрьмы Вади ан-Натрун в дни революции 2011 года. По обвинениям в шпионаже на иностранные разведки бывший лидер получил пожизненный срок. 18 июня 2016 года экс-президент Египта был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара. В ноябре 2016 года Кассационный суд отменил смертный приговор и приговор к пожизненному заключению в отношении Мурси – по делам о шпионаже и побеге из тюрьмы. Было назначено новое разбирательство. В сентябре 2017 года Апелляционный суд поддержал приговор в отношении Мухаммеда Мурси, осужденного на пожизненное лишение свободы за шпионаж в пользу Катара. 30 декабря 2017 года уголовный суд в Каире приговорил Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об неоднократном публичном оскорблении представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. 17 июня 2019 года стало известно, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался. Согласно данным газеты "Аль-Ахрам", отстраненный от власти в 2013 году президент Египта умер во время судебного заседания по делу о шпионаже. Николя Саркози, президент Франции (2007-2012)Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози на выборах 2007 года. Данную информацию подтвердить не удалось. 20 марта 2018 года СМИ сообщили, что Николя Саркози помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. После 25 часов допроса с перерывом на сон, Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Из-под стражи экс-президента освободили.Николя Саркози становился фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, в рамках "дела Бетанкур" он обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.В 2016 году экс-президенту Франции Николя Саркози были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты. 30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги. На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением. Николя Саркози опротестовал приговор. Апелляционный суд над Николя Саркози по делу Bygmalion начнется 8 ноября 2023 года и завершится через месяц, 8 декабря 2023 года. В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и бывшим судьей Жильбер Азибер. 1 марта 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке". Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор. 5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке".17 мая 2023 года Апелляционный суд Парижа приговорил Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно. Саркози будет отбывать срок с электронным браслетом у себя дома. Его также на три года лишат гражданских прав, что, в том числе, не позволит 68-летнему политику быть избранным на какие-либо государственные должности. Хосни Мубарак, президент Египта (1981-2011)Хосни Мубарак занимал президентский пост в 1981 года. Подал в отставку в феврале 2012 года под влиянием массовых акций протеста. В апреле того же года был взят под стражу. 2 июня 2012 года Мубарак был приговорен каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдал приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. В ноябре 2014 года суд в Каире снял обвинения с Мубарака и двух его сыновей. В мае 2014 года Мубарак был признан виновным в хищении государственный средств, предназначавшихся для реконструкции президентского дворца. Вместе с ним по данному делу проходили двое его сыновей – Гамаль и Аля. Сам Мубарак был приговорен к трем годам тюрьмы, а его сыновья – к четырем. В январе 2015 года Кассационный суд Египта постановил отменить приговор, вынесенный Хосни Мубараку и двоим его сыновьям в мае 2014 года, а также назначить новое судебное разбирательство по делу о хищении бюджетных средств. 9 мая 2015 года суд в Каире приговорил Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюрьмы усиленного режима за преступления, связанные с коррупцией. В июне 2015 года Кассационный суд Египта удовлетворил жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу о причастности Мубарака к убийству демонстрантов в ходе январских беспорядков 2011 года и назначил пересмотр дела. 2 марта 2017 года Кассационный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении Хосни Мубарака. Позднее стало известно, что Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. 24 марта 2017 года он покинул военный госпиталь в каирском районе Маади и вернулся домой после шести лет, проведенных под стражей. Бывший египетский лидер проживал с семьей на своей вилле в каирском районе Гелиополис. 25 февраля 2020 года Хосни Мубарак скончался. Роберт Кочарян, президент Армении (1998-2008)Бывшего президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. 26 июля 2018 года Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение экс-президенту Армении Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, когда погибло десять человек. Суд в Ереване 6 апреля 2020 года прекратил уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Это произошло после того, как Конституционный суд признал статью, противоречащей двум статьям Конституции и недействительной. Однако в сентябре 2024 года дело возобновили после того, как суд переквалифицировал обвинение. Прокуроры переквалифицировали приписываемые Кочаряну и экс-главе Генштаба Хачатурову деяния и предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности к тяжким последствиям. Обвинение соответствует п. 5 ч. 2 ст. 441 Уголовного кодекса Армении. 12 февраля 2019 года Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В июне 2020 года Кочарян был освобожден из-под ареста под залог в 4 миллиона долларов. В декабре 2023 года уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о получении взятки было прекращено. Прокурор отметил, что срок давности по этому делу истек в мае 2023 года, однако Кочарян выступал против прекращения уголовного преследования. 26 декабря 2023 года адвокаты второго президента согласились с прекращением уголовного преследования.Моше Кацав, президент Израиля (2000-2007)В марте 2011 года экс-президент Израиля Моше Кацав был приговорен окружным судом Тель-Авива к семи годам заключения по обвинению в двух случаях изнасилования своей подчиненной, сексуальных домогательствах, непристойном поведении и попытках препятствовать следствию. В мае Верховный суд Израиля удовлетворил просьбу Кацава об отсрочке исполнения наказания до вынесения решения по его апелляции, которая была отклонена 10 ноября. В декабре 2011 года он был доставлен в тюрьму "Маасиягу" в городе Рамле. 21 декабря 2016 года Моше Кацав вышел на свободу. Экс-главу государства отпустили на два года раньше срока. Комиссия по помилованиям Управления тюрем с третьего раза удовлетворила его прошение о смягчении наказания, а прокуратура решила не опротестовывать вердикт. Чарльз Тейлор, президент Либерии (1997-2003)Экс-президент Либерии был задержан в 2006 году на территории Нигерии и стал первым президентом африканского государства, переданным в руки международного правосудия. Суд над ним начался в 2007 году и завершился в марте 2011 года.По данным расследования, на посту президента Либерии Тейлор, в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся взять под контроль месторождения алмазов. В ходе гражданский войны в Сьерра-Леоне погибли около 120 тысяч человек.30 мая 2012 года состоявшийся в Гааге специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения.Слободан Милошевич, президент Республики Сербия (1990-1997), президент Союзной Республики Югославии (1997-2000)Слободан Милошевич, занимавший посты президента Сербии (1990-1997) и Союзной Республики Югославии (1997-2000), был арестован в 2001 году и передан Гаагскому трибуналу.Он пытался предотвратить выход Косово из состава Сербии. В условиях систематических срывов косовскими албанцами переговоров и развернутых так называемой Освободительной армией Косово боевых действий прибег к силовым методам урегулирования конфликта, одновременно дав согласие на предоставление Косово самой широкой автономии в составе Сербии. После начатых НАТО в марте 1999 года бомбардировок Сербии был обвинен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге в преступлениях против человечества, организации массовых убийств и насильственной депортации этнических албанцев.В феврале 2002 года в Гааге начался судебный процесс. Милошевич категорически отверг выдвинутые против него обвинения. Во время судебного процесса его состояние здоровья резко ухудшилось. Трибунал отказал Милошевичу в возможности пройти курс лечения в России (правительство РФ официально гарантировало его последующее возвращение в Гаагу). 11 марта 2006 года Слободан Милошевич был обнаружен мертвым в своей камере в тюрьме Гаагского трибунала. Он скончался от инфаркта. Обвинения против Милошевича остались недоказанными, приговор трибуналом вынесен не был.Альберто Фухимори, президент Перу (1990-2000)Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2009 году получил 25-летний тюремный срок за коррупцию и другие преступления. 25 ноября 2014 года Верховный суд Перу отказал ему в пересмотре дела. Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. В декабре 2017 года Фухимори был помилован президентом Педро Кучински по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни. Однако в 2018 году Верховный суд Перу отменил это решение. Николае Чаушеску, президент Румынии (1974-1989)После начала в Румынии в декабре 1989 года народной революции, Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.Мануэль Норьега, лидер Панамы (1983-1989)Экс-диктатор Панамы Мануэль Норьега был арестован в 1990 году.Официально он не занимал никаких государственных должностей, однако имел титул "Высший лидер национального освобождения Панамы". Политика свергли в 1989 году в результате американского вторжения. В 1992 году он получил 40 лет тюрьмы за вымогательство и взяточничество. Позднее срок сократили – сначала до 30 лет, а потом до 17 лет и шести месяцев. После этого Норьегу передали для отбывания заключения Франции, где осудили за отмывание 2,3 миллиона евро, полученных от поставок кокаина. В декабре 2011 года его экстрадировали в Панаму. 30 мая 2017 года Мануэль Норьега скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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