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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время - РИА Новости, 24.09.2021
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит свое обещание вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:34
в мире
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 24 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит свое обещание вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления и призывает сторонников проявлять больше активности для смены власти.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу."Я, конечно, выполню то, что сказал, но если грузинский народ не будет активным, Миша ничего не сможет сделать. Во всем этом есть своя логика. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы действовать", - заявил Саакашвили, свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.По его словам, задачей грузинского народа должно быть немедленное изменение политической ситуации в стране. Саакашвили уверен, что смена власти Грузии произойдет путем внеочередных парламентских выборов, которые по его словам, "должны быть назначены после поражения правящей партии "Грузинская мечта" на муниципальных".
https://ria.ru/20210818/gruziya-1746229002.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили
14:34 24.09.2021
 
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время

Саакашвили намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления в октябре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 сен - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выполнит свое обещание вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления и призывает сторонников проявлять больше активности для смены власти.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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"Я, конечно, выполню то, что сказал, но если грузинский народ не будет активным, Миша ничего не сможет сделать. Во всем этом есть своя логика. Поэтому у нас осталось несколько дней, чтобы действовать", - заявил Саакашвили, свое обращение он опубликовал на странице в Facebook.
По его словам, задачей грузинского народа должно быть немедленное изменение политической ситуации в стране. Саакашвили уверен, что смена власти Грузии произойдет путем внеочередных парламентских выборов, которые по его словам, "должны быть назначены после поражения правящей партии "Грузинская мечта" на муниципальных".

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