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Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения - РИА Новости, 15.07.2024
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17:01 15.07.2024 (обновлено: 17:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html
Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения
Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения - РИА Новости, 15.07.2024
Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения
Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:01
2024-07-15T17:21
в мире
флорида
сша
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.&quot;Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано&quot;, — указано в решении судьи.Отмечается, что это решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.Разбирательство в отношении ТрампаКоробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".Прокуратура утверждала, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения &lt;...&gt;, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".Трамп назвал уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напомнил, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html
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Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании
Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании.
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в мире, флорида, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа
В мире, Флорида, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа
Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения

Суд во Флориде отменил дело против Трампа о хранении секретных документов

© AP Photo / Steven HirschБывший президент Дональд Трамп в суде
Бывший президент Дональд Трамп в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Steven Hirsch
Бывший президент Дональд Трамп в суде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов.
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"Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано", — указано в решении судьи.

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Отмечается, что это решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.
При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.
Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.

Разбирательство в отношении Трампа

Коробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
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Прокуратура утверждала, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".
Трамп назвал уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напомнил, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.
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В миреФлоридаСШАДональд ТрампПокушение на Дональда Трампа
 
 
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