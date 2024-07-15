https://ria.ru/20240715/tramp-1959823602.html

Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения

Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения - РИА Новости, 15.07.2024

Одно из уголовных дел против Трампа закрыли спустя сутки после покушения

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:01

2024-07-15T17:01

2024-07-15T17:21

в мире

флорида

сша

дональд трамп

покушение на дональда трампа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949606543_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_746a86f2a249639c27ccd08952344cec.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов."Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано", — указано в решении судьи.Отмечается, что это решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора.Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.Президент США Джо Байден, комментируя этот инцидент, пообещал, что расследование покушения будет быстрым. При этом он призвал не поддаваться спекуляциям о мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Глава государства также поручил провести всеобъемлющую и независимую проверку мер по обеспечению безопасности на митинге, во время которого было совершено нападение.Разбирательство в отношении ТрампаКоробки с материалами различной степени секретности (вплоть до высшей) агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей клуба" и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".Прокуратура утверждала, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения <...>, подготовленный для него Министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".Трамп назвал уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напомнил, что секретные документы нашли в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но им обвинения не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по его словам, уничтожила 33 тысячи электронных писем с конфиденциальной информацией.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959676238.html

https://ria.ru/20240715/tramp-1959782726.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании Кадры стрельбы на выступлении Трампа в Пенсильвании. 2024-07-15T17:01 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа