https://ria.ru/20240725/saakashvili-1961914845.html

В Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники обратно в тюрьму

В Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники обратно в тюрьму - РИА Новости, 25.07.2024

В Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники обратно в тюрьму

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет переведен из клиники обратно в тюрьму, когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, заявил... РИА Новости, 25.07.2024

2024-07-25T12:26

2024-07-25T12:26

2024-07-25T12:26

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет переведен из клиники обратно в тюрьму, когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. "Состояние здоровья оценивают врачи. Когда они будут готовы, Михаила Саакашвили переведут в пенитенциарное учреждение. Принцип прост – осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении. Состояние его здоровья является предметом постоянного ухода и наблюдения. Когда соответствующее решение будет принято, вы узнаете об этом. Я рад, что состояние его здоровья улучшилось, и желаю ему крепкого здоровья!" - заявил Брегадзе журналистам. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20231120/saakashvili-1910529638.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили