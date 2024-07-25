В Грузии рассказали, когда Саакашвили вернут из клиники обратно в тюрьму
Минюст Грузии: Саакашвили переведут из клиники в тюрьму, когда разрешат врачи
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 июл - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет переведен из клиники обратно в тюрьму, когда врачи выдадут соответствующую рекомендацию, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
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"Состояние здоровья оценивают врачи. Когда они будут готовы, Михаила Саакашвили переведут в пенитенциарное учреждение. Принцип прост – осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении. Состояние его здоровья является предметом постоянного ухода и наблюдения. Когда соответствующее решение будет принято, вы узнаете об этом. Я рад, что состояние его здоровья улучшилось, и желаю ему крепкого здоровья!" - заявил Брегадзе журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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