https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752731231.html

В Грузии задержали Саакашвили

В Грузии задержали Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021

В Грузии задержали Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T18:49

2021-10-01T18:49

2021-10-01T22:54

в мире

грузия

михаил саакашвили

мвд грузии

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили."У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали политика.Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".По данным СМИ, сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.Прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по факту незаконного пересечения границы.После того, как стало известно о задержании экс-президента, в его аккаунте в Facebook появилась публикация, в которой он спрогнозировал подобное развитие событий.Ранее он уже заявлял, что собирается вернуться в Грузию перед местными выборами в начале октября.Реакция КиеваОфициальный Киев оперативно отреагировал на задержание Саакашвили, который ранее получил украинское гражданство и должность председателя исполкома Национального совета реформ. Так, пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров отметил, что глава государства обеспокоен "такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии".Он добавил, что консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили "всю необходимую помощь".Кроме того, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Грузии пригласили во внешнеполитическое ведомство, чтобы получить официальную информацию "об основаниях и обстоятельствах такого задержания".Утром в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. В ведомстве напомнили, что экс-президент объявлен в розыск, и как только он окажется на территории страны, его моментально задержат.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.

https://ria.ru/20211001/gruziya-1752682047.html

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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения". 2021-10-01T18:49 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, задержание саакашвили в грузии