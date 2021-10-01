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В Грузии задержали Саакашвили
В Грузии задержали Саакашвили - РИА Новости, 01.10.2021
В Грузии задержали Саакашвили
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T18:49
2021-10-01T22:54
в мире
грузия
михаил саакашвили
мвд грузии
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили."У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали политика.Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".По данным СМИ, сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.Прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по факту незаконного пересечения границы.После того, как стало известно о задержании экс-президента, в его аккаунте в Facebook появилась публикация, в которой он спрогнозировал подобное развитие событий.Ранее он уже заявлял, что собирается вернуться в Грузию перед местными выборами в начале октября.Реакция КиеваОфициальный Киев оперативно отреагировал на задержание Саакашвили, который ранее получил украинское гражданство и должность председателя исполкома Национального совета реформ. Так, пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров отметил, что глава государства обеспокоен "такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии".Он добавил, что консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили "всю необходимую помощь".Кроме того, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Грузии пригласили во внешнеполитическое ведомство, чтобы получить официальную информацию "об основаниях и обстоятельствах такого задержания".Утром в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. В ведомстве напомнили, что экс-президент объявлен в розыск, и как только он окажется на территории страны, его моментально задержат.Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
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Михаила Саакашвили доставляют в Руставскую тюрьму
Кадры препровождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. Сейчас у входа собираются журналисты, сюда же направляются адвокаты Михаила Саакашвили и активисты "Единого Нацдвижения".
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в мире, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, задержание саакашвили в грузии
18:49 01.10.2021 (обновлено: 22:54 01.10.2021)
 

В Грузии задержали Саакашвили

© РИА НовостиМихаил Саакашвили в аэропорту Варшавы
Михаил Саакашвили в аэропорту Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали и заключили под стражу, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили.
"У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии", — добавил глава правительства, не уточняя, где именно поймали политика.
Гарибашвили подчеркнул, что силовики "провели процедуру задержания на высшем уровне".
По данным СМИ, сейчас Саакашвили находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.
Прокуратура Грузии сообщила, что начала расследование по факту незаконного пересечения границы.
После того, как стало известно о задержании экс-президента, в его аккаунте в Facebook появилась публикация, в которой он спрогнозировал подобное развитие событий.
"С большой вероятностью сейчас меня задержат в Тбилиси. Но хочу сказать, ничего не бойтесь, идите завтра на выборы. Отдайте свой голос, и третьего числа все вместе будем праздновать победу. Я приехал, чтобы помочь вам, другого выбора у нас не было. Я ничего не боюсь и призываю вас не бояться", — написал Саакашвили.
Ранее он уже заявлял, что собирается вернуться в Грузию перед местными выборами в начале октября.

Реакция Киева

Официальный Киев оперативно отреагировал на задержание Саакашвили, который ранее получил украинское гражданство и должность председателя исполкома Национального совета реформ. Так, пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров отметил, что глава государства обеспокоен "такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии".
"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании", — написал представитель главы государства в Facebook.
Он добавил, что консулы работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили "всю необходимую помощь".
Кроме того, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Грузии пригласили во внешнеполитическое ведомство, чтобы получить официальную информацию "об основаниях и обстоятельствах такого задержания".
Утром в пятницу Саакашвили опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. В ведомстве напомнили, что экс-президент объявлен в розыск, и как только он окажется на территории страны, его моментально задержат.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, после чего бежал. Его заочно судили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести.
Кроме того, экс-президент проходит по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из бюджета. По ним судебных решений пока нет.
Бывший грузинский лидер активно поддерживал смену власти на Украине и в 2015 году стал председателем Одесской областной государственной администрации, а позже — советником президента Петра Порошенко. Получил украинское гражданство.
В 2016-м покинул занимаемые посты и стал выступать против Порошенко, в итоге в 2018 году его депортировали. Некоторое время жил в Нидерландах, при Владимире Зеленском снова вернулся на Украину.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиМВД ГрузииЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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