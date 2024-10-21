https://ria.ru/20241021/albaniya-1979156437.html

СМИ сообщили о задержании экс-президента Албании

СМИ сообщили о задержании экс-президента Албании - РИА Новости, 21.10.2024

СМИ сообщили о задержании экс-президента Албании

Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK), сообщает портал издания Koha. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T17:16

2024-10-21T17:16

2024-10-21T17:16

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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Экс-президент Албании Илир Мета задержан по решению специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (SPAK), сообщает портал издания Koha. "SPAK провел расследование в отношении имущества господина Меты, а неофициально (Илир Мета - ред.) подозревается в сокрытии имущества, коррупции и отмывании денег. Считается, что это и является причиной сегодняшнего задержания", - сообщает портал. Издание отмечает, что в середине июня Мета уже давал показания следователям специальной прокуратуры в связи с имуществом семьи и заявил, что никогда не занимался финансовыми вопросами. Ранее Мета поддержал и неоднократно участвовал в массовых протестах против правящей Социалистической партии Албании премьера Эди Рамы. В период с 2009 по 2010 года Мета занимал пост главы МИД Албании, с 2010 по 2013 - министр экономики, торговли и энергетики. Мета был президентом Албании с 2017 по 2022 годы, также он является лидером "Партии свободы".

https://rsport.ria.ru/20240930/kuzbass-1975547866.html

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в мире, албания, илир мета, эди рама, партия свободы