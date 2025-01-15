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Президента Южной Кореи арестовали за мятеж - РИА Новости, 15.01.2025
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04:45 15.01.2025 (обновлено: 09:13 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/koreya-1993760044.html
Президента Южной Кореи арестовали за мятеж
Президента Южной Кореи арестовали за мятеж - РИА Новости, 15.01.2025
Президента Южной Кореи арестовали за мятеж
Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, передает агентство... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:45:00+03:00
2025-01-15T09:13:00+03:00
южная корея
в мире
сеул
юн сок ель
обстановка в южной корее
арест президента южной кореи
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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, передает агентство Ренхап.&quot;Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом&quot;, — пишет агентство.Колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и направилась в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.Ранее следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию.Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной.Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.Политический кризис в Южной КорееПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
https://ria.ru/20250115/koreya-1993759107.html
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южная корея, в мире, сеул, юн сок ель, обстановка в южной корее, арест президента южной кореи
Южная Корея, В мире, Сеул, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее, Арест президента Южной Кореи
Президента Южной Кореи арестовали за мятеж

Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля

© AP Photo / Korea PoolЮн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
Юн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Korea Pool
Юн Сок Ёль прибыл в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц в Квачхоне, Южная Корея
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СЕУЛ, 15 янв – РИА Новости. Следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже, передает агентство Ренхап.
«

"Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в руководстве мятежом", — пишет агентство.

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Колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится Юн Сок Ёль, покинула территорию резиденции и направилась в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).
Сам президент назвал свой арест "добровольной явкой" на допрос, чтобы избежать "кровопролития", и отказался признать законность расследования.
Ранее следователи прибыли к резиденции Юн Сок Ёля, чтобы арестовать главу государства, но вступили в противостояние с его службой безопасности. Спустя примерно 2,5 часа, применив лестницы, сотрудники полиции и Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) проникли в резиденцию.
Следователи государственного агентства по борьбе с коррупцией и полицейские направляются к резиденции отстраненного от должности президента Юн Сук Ёля, чтобы выполнить ордер на задержание Юна в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Там они прошли ряд заграждений, возле каждого из которых были выстроены охраной президента линии из машин и автобусов. В операции участвовали около 200 полицейских и 40 следователей из CIO.
Ранее подразделения военных, также охраняющие резиденцию временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, согласились не мешать следователям при исполнении ордера на арест главы государства, но уточнили, что решение о пропуске на территорию резиденции президента не может быть принято единолично и остается за его охраной.
Южнокорейские следователи 3 января уже попытались исполнить ордер на арест временно отстраненного президента, но были вынуждены сдаться после более пяти часов противостояния с президентской охраной. Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц объяснило журналистам, что исполнять ордер на арест президента не стали из-за угрозы безопасности присутствующих на месте сотрудников.
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Политический кризис в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря по местному времени объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки объявить ему импичмент угрожают параличом власти.
Парламент, на заседании которого присутствовали 190 из 300 депутатов, единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно конституции, после этого президент был обязан без промедления отменить решение о введении военного положения, но Юн Сок Ёль выступил с соответствующим обращением лишь спустя несколько часов.
Оппозиция предложила объявить президенту импичмент, и 14 декабря депутаты большинством голосов поддержали это решение. Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, на рассмотрение вопроса об отрешении его от должности у Конституционного суда есть 180 дней.
После того как Юн Сок Ёль трижды проигнорировал требования явиться на допрос по делу о введении военного положения, суд выдал ордер на его арест. Президента обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью. Он отвергает все обвинения.
Полицейские пытаются пройти через членов правящей партии Гражданская сила, стоящих напротив ворот в президентскую резиденцию в Сеуле - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
СМИ: охрана президента Южной Кореи не пыталась помешать исполнению ордера
04:16
 
Южная КореяВ миреСеулЮн Сок ЕльОбстановка в Южной КорееАрест президента Южной Кореи
 
 
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