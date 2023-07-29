https://ria.ru/20230729/turizm-1886985973.html

Важное в туризме за неделю: пожар в Турции, ливни в Сочи, скандал в Батуми

Важное в туризме за неделю: пожар в Турции, ливни в Сочи, скандал в Батуми - РИА Новости, 29.07.2023

Важное в туризме за неделю: пожар в Турции, ливни в Сочи, скандал в Батуми

На прошедшей недели значительное число туристических новостей вызывали тревогу. На российских курортах бушует стихия – из-за ливней и шторма запрещено купаться... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T07:07

2023-07-29T07:07

2023-07-29T15:05

туризм

новости - туризм

турция

сочи

батуми

аэрофлот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

актуальное - туризм

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На прошедшей недели значительное число туристических новостей вызывали тревогу. На российских курортах бушует стихия – из-за ливней и шторма запрещено купаться в море. На европейских – страшные пожары, в Таиланде растет число заболевших лихорадкой денге. На Алтае за несколько дней произошло два ЧП, есть погибшие. У путешественников возникли проблемы при получении шенгена. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Погода подвела. В Геленджике и Анапе из-за шторма закрыли все пляжи для купания. Во всем Краснодарском крае до 29 июля действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, грозы, град, шквалистый ветер и даже смерчи. В Сочи закрыты канатки, не работают пляжи, а самолеты вынуждены уходить на запасной аэродром в Минводы. Такой же запрет на купание действует в Ялте.В Абхазии из-за ухудшения погоды МЧС также призвало туристов воздержаться от заходов в море. Кроме того, на этой неделе ливни стали причиной задержек и отмен десятков рейсов в Москве.В Европе рекордная жара, на курортах пылают пожары. Сильнее всего страдает Греция. Туристов приходится эвакуировать с Родоса. Там объявлено чрезвычайное положение. СМИ называют ситуацию на острове "адом". В Турции горят несколько территорий рядом с курортными поселками. Так, в Кемере пожары тушили при помощи вертолета.Тревожно в Таиланде. Там в 18 провинциях растет число заболевших лихорадкой денге.На прошедшей неделе с туристами происходили несчастные случаи и даже трагедии. На Алтае 27 июля разбился вертолет с экскурсантами. Из 16 находившихся на борту погибли четверо. В начале недели там же перевернулся грузовик с туристами, один пассажир скончался. В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое — россияне, один гражданин Литвы.В Грузии оппозиция устроила протест, провожая круизный лайнер с россиянами. Он следовал из Сочи через Батуми в Турцию. В ответ пассажиры с борта хором спели "Катюшу".В Кении хакеры атаковали платформу госуслуг, где выдавали e-visa, и туристы пока будут получать визы по прибытии.Власти обязали авиакомпании быть более пунктуальными. Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа. Еще чиновники анонсировали строительство огромных тематических парков развлечений с гостиницами в Ялте и Владивостоке. А Минтранс предписал увеличить долю российского вина для пассажиров "Аэрофлота" с 25 до 50 процентов.Неприятное о визах. Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября, но подать документы на визу в Северной столице будет невозможно уже с 1 августа. Еще на этой неделе были проблемы с подачей документов на испанские визы.Впрочем, есть и позитивные известия. Так, российские туристы к концу 2023 года смогут оформлять электронную визу на Филиппины.Знакомство с достопримечательностями Турции станет дороже. С 1 августа для иностранных туристов почти в два раза повысили цены на входные билеты в музеи.Туроператоры анонсируют полетные программы на зарубежные курорты. Так, зимой на Шри-Ланку будут летать чартеры из двух столиц, Красноярска и Новосибирска. Осенью предполагается запустить чартеры в Танзанию. А из Санкт-Петербурга в Алжир уже отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie.Кроме того, перелеты могут стать удобнее. Так, "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро. Однако не все пассажиры оценили нововведение.

https://ria.ru/20230727/abkhaziya-1886348766.html

турция

сочи

батуми

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, турция, сочи, батуми, аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), актуальное - туризм