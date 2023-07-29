Важное в туризме за неделю: пожар в Турции, ливни в Сочи, скандал в Батуми
Важное в туризме за неделю: пожары в Турции, ливни в Сочи, скандал с лайнером в Батуми
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На прошедшей недели значительное число туристических новостей вызывали тревогу. На российских курортах бушует стихия – из-за ливней и шторма запрещено купаться в море. На европейских – страшные пожары, в Таиланде растет число заболевших лихорадкой денге. На Алтае за несколько дней произошло два ЧП, есть погибшие. У путешественников возникли проблемы при получении шенгена. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Погода подвела. В Геленджике и Анапе из-за шторма закрыли все пляжи для купания. Во всем Краснодарском крае до 29 июля действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, грозы, град, шквалистый ветер и даже смерчи. В Сочи закрыты канатки, не работают пляжи, а самолеты вынуждены уходить на запасной аэродром в Минводы. Такой же запрет на купание действует в Ялте.
В Европе рекордная жара, на курортах пылают пожары. Сильнее всего страдает Греция. Туристов приходится эвакуировать с Родоса. Там объявлено чрезвычайное положение. СМИ называют ситуацию на острове "адом".
Тревожно в Таиланде. Там в 18 провинциях растет число заболевших лихорадкой денге.
На прошедшей неделе с туристами происходили несчастные случаи и даже трагедии. На Алтае 27 июля разбился вертолет с экскурсантами. Из 16 находившихся на борту погибли четверо. В начале недели там же перевернулся грузовик с туристами, один пассажир скончался. В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое — россияне, один гражданин Литвы.
В Кении хакеры атаковали платформу госуслуг, где выдавали e-visa, и туристы пока будут получать визы по прибытии.
Власти обязали авиакомпании быть более пунктуальными. Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа.
Еще чиновники анонсировали строительство огромных тематических парков развлечений с гостиницами в Ялте и Владивостоке. А Минтранс предписал увеличить долю российского вина для пассажиров "Аэрофлота" с 25 до 50 процентов.
Неприятное о визах. Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября, но подать документы на визу в Северной столице будет невозможно уже с 1 августа. Еще на этой неделе были проблемы с подачей документов на испанские визы.
Впрочем, есть и позитивные известия. Так, российские туристы к концу 2023 года смогут оформлять электронную визу на Филиппины.
Знакомство с достопримечательностями Турции станет дороже. С 1 августа для иностранных туристов почти в два раза повысили цены на входные билеты в музеи.
Туроператоры анонсируют полетные программы на зарубежные курорты. Так, зимой на Шри-Ланку будут летать чартеры из двух столиц, Красноярска и Новосибирска. Осенью предполагается запустить чартеры в Танзанию. А из Санкт-Петербурга в Алжир уже отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie.