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Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
11:54 27.07.2023 (обновлено: 12:04 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/alzhir-1886565612.html
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург - РИА Новости, 27.07.2023
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:54
2023-07-27T12:04
туризм
новости - туризм
алжир (провинция)
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
air algerie
boeing 737-800
туризм
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. Самолеты Boeing 737-800 будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям."Открытие полетов в Алжир – знаковое событие для аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс на африканский континент. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отмечает директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши.Вылет из Алжира запланирован в 20:30, прилет в Санкт-Петербург – в 03:15. Отправление из Пулково предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер должен приземлиться в Северной Африке. Для каждого аэропорта указано местное время.Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
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новости - туризм, алжир (провинция), санкт-петербург, пулково (аэропорт), air algerie, boeing 737-800, туризм, куда можно лететь
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Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург

Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково.
Самолеты Boeing 737-800 будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.
"Открытие полетов в Алжир – знаковое событие для аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс на африканский континент. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отмечает директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши.
Вылет из Алжира запланирован в 20:30, прилет в Санкт-Петербург – в 03:15. Отправление из Пулково предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер должен приземлиться в Северной Африке. Для каждого аэропорта указано местное время.
Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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ТуризмНовости - ТуризмАлжир (провинция)Санкт-ПетербургПулково (аэропорт)Air AlgerieBoeing 737-800Туризмкуда можно лететь
 
 
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