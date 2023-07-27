https://ria.ru/20230727/alzhir-1886565612.html
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург - РИА Новости, 27.07.2023
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:54
2023-07-27T11:54
2023-07-27T12:04
туризм
новости - туризм
алжир (провинция)
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
air algerie
boeing 737-800
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. Самолеты Boeing 737-800 будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям."Открытие полетов в Алжир – знаковое событие для аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс на африканский континент. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отмечает директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши.Вылет из Алжира запланирован в 20:30, прилет в Санкт-Петербург – в 03:15. Отправление из Пулково предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер должен приземлиться в Северной Африке. Для каждого аэропорта указано местное время.Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.
https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html
алжир (провинция)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, алжир (провинция), санкт-петербург, пулково (аэропорт), air algerie, boeing 737-800, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Алжир (провинция), Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Air Algerie, Boeing 737-800, Туризм, куда можно лететь
Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург
Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie