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Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург

Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург - РИА Новости, 27.07.2023

Алжирская авиакомпания Air Algerie открыла полеты в Санкт-Петербург

Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:54

2023-07-27T11:54

2023-07-27T12:04

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алжир (провинция)

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air algerie

boeing 737-800

туризм

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Из Санкт-Петербурга в Алжир отправился первый рейс авиакомпании Air Algerie, сообщает телеграм-канал аэропорта Пулково. Самолеты Boeing 737-800 будут летать трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям."Открытие полетов в Алжир – знаковое событие для аэропорта. Это первый в истории Пулково регулярный рейс на африканский континент. Уверены, что направление будет востребовано для туризма и стыковочных полетов", – отмечает директор по авиационной коммерции компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Асият Халваши.Вылет из Алжира запланирован в 20:30, прилет в Санкт-Петербург – в 03:15. Отправление из Пулково предполагается в 04:15, а в 07:15 лайнер должен приземлиться в Северной Африке. Для каждого аэропорта указано местное время.Благодаря стыковкам и пересадкам в аэропорту Алжира, рейсами авиакомпании можно продолжить путешествие по 75 маршрутам в Европе, странах Азии, Африки, Ближнего Востока и в Северной Америки.

https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html

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