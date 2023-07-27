Рейтинг@Mail.ru
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:25 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз - РИА Новости, 27.07.2023
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз
Власти Кении заявили, что будут выдавать всем путешественникам визы по прибытии из-за хакерской атаки на платформу для получения электронных разрешений на въезд РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:25
2023-07-27T18:25
туризм
новости - туризм
технологии
кения
судан
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_0:289:3127:2047_1920x0_80_0_0_37c35bf2d623e5bf1d23cad7d1a4c9bf.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Кении заявили, что будут выдавать всем путешественникам визы по прибытии из-за хакерской атаки на платформу для получения электронных разрешений на въезд в государство, сообщает The East African. Получить документ можно будет во всех пунктах пропуска в страну. Правительство также рекомендует авиакомпаниям допускать к перелету всех путешественников, направляющихся в Кению.Онлайн-платформа госуслуг, которая давала возможность оформить визу, перестала работать после хакерской атаки организации "Судан Анонимус". Так они выразили протест против, по их мнению, вмешательства Кении во внутренние дела Судана.Эксперты предупреждают, что за визами по прибытии могут быть очереди. Кроме того, не исключены сбои в системах перевода денежных средств, работе банковских терминалов и при оказании других электронных услуг.
https://ria.ru/20230727/filippiny-1886671259.html
кения
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569970250_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bee9c81d56ff65d16e655c18020194c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, технологии, кения, судан, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Технологии, Кения, Судан, Туризм
В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз

В Кении хакеры атаковали платформу госуслуг, туристы пока будут получать визы по прибытии

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкТуристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Туристы наблюдают за дикими животными в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Кении заявили, что будут выдавать всем путешественникам визы по прибытии из-за хакерской атаки на платформу для получения электронных разрешений на въезд в государство, сообщает The East African.
Получить документ можно будет во всех пунктах пропуска в страну. Правительство также рекомендует авиакомпаниям допускать к перелету всех путешественников, направляющихся в Кению.
Онлайн-платформа госуслуг, которая давала возможность оформить визу, перестала работать после хакерской атаки организации "Судан Анонимус". Так они выразили протест против, по их мнению, вмешательства Кении во внутренние дела Судана.
Эксперты предупреждают, что за визами по прибытии могут быть очереди. Кроме того, не исключены сбои в системах перевода денежных средств, работе банковских терминалов и при оказании других электронных услуг.
Филиппины, Сиаргао, остров Даку - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз
Вчера, 17:05
 
ТуризмНовости - ТуризмТехнологииКенияСуданТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала