https://ria.ru/20230727/keniya-1886698411.html

В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз

В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз - РИА Новости, 27.07.2023

В Кении хакеры обвалили онлайн-платформу для оформления виз

Власти Кении заявили, что будут выдавать всем путешественникам визы по прибытии из-за хакерской атаки на платформу для получения электронных разрешений на въезд РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:25

2023-07-27T18:25

2023-07-27T18:25

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Власти Кении заявили, что будут выдавать всем путешественникам визы по прибытии из-за хакерской атаки на платформу для получения электронных разрешений на въезд в государство, сообщает The East African. Получить документ можно будет во всех пунктах пропуска в страну. Правительство также рекомендует авиакомпаниям допускать к перелету всех путешественников, направляющихся в Кению.Онлайн-платформа госуслуг, которая давала возможность оформить визу, перестала работать после хакерской атаки организации "Судан Анонимус". Так они выразили протест против, по их мнению, вмешательства Кении во внутренние дела Судана.Эксперты предупреждают, что за визами по прибытии могут быть очереди. Кроме того, не исключены сбои в системах перевода денежных средств, работе банковских терминалов и при оказании других электронных услуг.

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