https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886870348.html
В Турции для иностранных туристов резко повысили цены на вход в музеи
В Турции для иностранных туристов резко повысили цены на вход в музеи - РИА Новости, 28.07.2023
В Турции для иностранных туристов резко повысили цены на вход в музеи
Стоимость билетов в музеи Турции для иностранцев будет повышена почти вдвое с 1 августа, для граждан и иностранцев с ВНЖ стоимость останется прежней, сообщило... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:47
2023-07-28T16:47
2023-07-28T16:47
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СТАМБУЛ, 28 июл – РИА Новости. Стоимость билетов в музеи Турции для иностранцев будет повышена почти вдвое с 1 августа, для граждан и иностранцев с ВНЖ стоимость останется прежней, сообщило Управление по связям администрации президента. По данным местных СМИ, стоимость билета для посещения руин античного города Эфес будет повышена до 700 лир (26 долларов) с нынешних 400, увидеть раскопки Памуккале также можно будет за 700 лир, билет на Галатскую башню в Стамбуле будет стоить 650 лир (24 доллара), а на Девичью башню – 550 лир.Предыдущее обновление цен на билеты произошло в июле 2022 года. Решение касается более чем 350 музеев и археологических раскопок, находящихся в подчинении министерства. Граждане Турции и иностранцы, получившие вид на жительство, могут попасть в музеи бесплатно при наличии карты Muzekart стоимостью в 60 лир (чуть больше двух долларов по текущему курсу) – ее цена не изменилась.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
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новости - туризм, турция, стамбул, туризм, музеи
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Туризм, Музеи
В Турции для иностранных туристов резко повысили цены на вход в музеи
В Турции вход в музеи для иностранных туристов с 1 августа подорожает почти в два раза