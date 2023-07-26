https://ria.ru/20230726/ispaniya-1886309019.html

Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию

Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию - РИА Новости, 26.07.2023

Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию

Туристы не могут подать документы на визу в прежде лояльную в этом вопросе для россиян Испанию, особенно сложная ситуация в регионах, в Москве запись... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:06

2023-07-26T11:06

2023-07-26T11:06

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы не могут подать документы на визу в прежде лояльную в этом вопросе для россиян Испанию, особенно сложная ситуация в регионах, в Москве запись открывалась, но в течение 10 минут все слоты разобрали, рассказали РИА Новости эксперты."Запись в регионах не открывают. В Москве на даты с 14 по 31 августа слоты появились 12 июля, – говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Но их выдали в три раза меньше, чем обычно. Места закрылись за 10 минут".Подтвердила его слова и автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. По ее словам, слотов действительно не дают долгое время, к тому же у сервисно-визового центра недавно случился переезд.В телеграм-канале "Улететь" со ссылкой на источники сообщали, что визовый центр Испании остановил прием документов в регионах из-за смены подрядчика. "О смене провайдера никто официально не объявлял, это пока только догадки. На сайте BLSSpain указан новый адрес в Москве", – прокомментировала Юлия Валд.Как следует из опубликованной информации, с 19 июля 2023 года визовый центр принимает документы по адресу: Космодамианская набережная, 52с7, Москва.Но возможности записаться, как уточняли эксперты, нет ни в Москве, ни в регионах. "Решение принимает посольство, а не визовый центр. И, как мы видим, планы заявителей на отдых их совсем не волнуют", – пояснил Даниил Сергеев.По его словам, подать документы на визу в Испанию в регионах сейчас нельзя."Остается только ждать или получать разрешение на въезд в другое государство Шенгена. При этом и лететь лучше через ту страну, которая выдала визу, – уточнил эксперт. – А ведь Испания была наиболее лояльной к заявителям из России: мало отказов, короткий срок оформления. Возможно, на них надавили в ЕС".Юлия Валд подчеркнула, что если нужна именно виза в Испанию, туристам остается лишь запастись терпением. "И мы тоже сидим и ждем вместе с ними", – добавила она.Даниил Сергеев также напомнил, что сроки рассмотрения документов увеличены официально до шести недель. "На практике оформление занимает, как правило, четыре недели в Москве, – добавил эксперт. –Так как для России больше нет упрощенного режима шенгенов, решение о выдаче визы принимают не в консульстве в Москве, как раньше, а в Мадриде".

https://ria.ru/20230719/visa-1885162199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, испания, евросоюз, визы, шенгенская виза