https://ria.ru/20230726/ispaniya-1886309019.html
Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию
Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию - РИА Новости, 26.07.2023
Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию
Туристы не могут подать документы на визу в прежде лояльную в этом вопросе для россиян Испанию, особенно сложная ситуация в регионах, в Москве запись... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:06
2023-07-26T11:06
2023-07-26T11:06
туризм
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туристы
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евросоюз
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шенгенская виза
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы не могут подать документы на визу в прежде лояльную в этом вопросе для россиян Испанию, особенно сложная ситуация в регионах, в Москве запись открывалась, но в течение 10 минут все слоты разобрали, рассказали РИА Новости эксперты."Запись в регионах не открывают. В Москве на даты с 14 по 31 августа слоты появились 12 июля, – говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Но их выдали в три раза меньше, чем обычно. Места закрылись за 10 минут".Подтвердила его слова и автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд. По ее словам, слотов действительно не дают долгое время, к тому же у сервисно-визового центра недавно случился переезд.В телеграм-канале "Улететь" со ссылкой на источники сообщали, что визовый центр Испании остановил прием документов в регионах из-за смены подрядчика. "О смене провайдера никто официально не объявлял, это пока только догадки. На сайте BLSSpain указан новый адрес в Москве", – прокомментировала Юлия Валд.Как следует из опубликованной информации, с 19 июля 2023 года визовый центр принимает документы по адресу: Космодамианская набережная, 52с7, Москва.Но возможности записаться, как уточняли эксперты, нет ни в Москве, ни в регионах. "Решение принимает посольство, а не визовый центр. И, как мы видим, планы заявителей на отдых их совсем не волнуют", – пояснил Даниил Сергеев.По его словам, подать документы на визу в Испанию в регионах сейчас нельзя."Остается только ждать или получать разрешение на въезд в другое государство Шенгена. При этом и лететь лучше через ту страну, которая выдала визу, – уточнил эксперт. – А ведь Испания была наиболее лояльной к заявителям из России: мало отказов, короткий срок оформления. Возможно, на них надавили в ЕС".Юлия Валд подчеркнула, что если нужна именно виза в Испанию, туристам остается лишь запастись терпением. "И мы тоже сидим и ждем вместе с ними", – добавила она.Даниил Сергеев также напомнил, что сроки рассмотрения документов увеличены официально до шести недель. "На практике оформление занимает, как правило, четыре недели в Москве, – добавил эксперт. –Так как для России больше нет упрощенного режима шенгенов, решение о выдаче визы принимают не в консульстве в Москве, как раньше, а в Мадриде".
https://ria.ru/20230719/visa-1885162199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, испания, евросоюз, визы, шенгенская виза
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Испания, Евросоюз, Визы, Шенгенская виза
Эксперты рассказали о проблемах с визами в Испанию
"Сидим и ждем": эксперты рассказали о проблемах с подачей документов на визы в Испанию
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Туристы не могут подать документы на визу в прежде лояльную в этом вопросе для россиян Испанию, особенно сложная ситуация в регионах, в Москве запись открывалась, но в течение 10 минут все слоты разобрали, рассказали РИА Новости эксперты.
"Запись в регионах не открывают. В Москве на даты с 14 по 31 августа слоты появились 12 июля, – говорит исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – Но их выдали в три раза меньше, чем обычно. Места закрылись за 10 минут".
Подтвердила его слова и автор телеграм-канала Juliya Visa
Юлия Валд. По ее словам, слотов действительно не дают долгое время, к тому же у сервисно-визового центра недавно случился переезд.
В телеграм-канале "Улететь" со ссылкой на источники сообщали
, что визовый центр Испании остановил прием документов в регионах из-за смены подрядчика. "О смене провайдера никто официально не объявлял, это пока только догадки. На сайте BLSSpain указан новый адрес в Москве", – прокомментировала Юлия Валд.
Как следует из опубликованной
информации, с 19 июля 2023 года визовый центр принимает документы по адресу: Космодамианская набережная, 52с7, Москва.
«
Но возможности записаться, как уточняли эксперты, нет ни в Москве, ни в регионах. "Решение принимает посольство, а не визовый центр. И, как мы видим, планы заявителей на отдых их совсем не волнуют", – пояснил Даниил Сергеев.
По его словам, подать документы на визу в Испанию в регионах сейчас нельзя.
"Остается только ждать или получать разрешение на въезд в другое государство Шенгена. При этом и лететь лучше через ту страну, которая выдала визу, – уточнил эксперт. – А ведь Испания была наиболее лояльной к заявителям из России
: мало отказов, короткий срок оформления. Возможно, на них надавили в ЕС
".
Юлия Валд подчеркнула, что если нужна именно виза в Испанию, туристам остается лишь запастись терпением. "И мы тоже сидим и ждем вместе с ними", – добавила она.
Даниил Сергеев также напомнил, что сроки рассмотрения документов увеличены официально до шести недель. "На практике оформление занимает, как правило, четыре недели в Москве, – добавил эксперт. –Так как для России больше нет упрощенного режима шенгенов, решение о выдаче визы принимают не в консульстве в Москве, как раньше, а в Мадриде".
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