https://ria.ru/20230727/filippiny-1886671259.html

Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз

Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз - РИА Новости, 27.07.2023

Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз

Филиппины в пилотном режиме начнут выдавать электронные визы, сообщает официальное информационное агентство страны со ссылкой на МИД государства. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:06

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филиппины в пилотном режиме начнут выдавать электронные визы, сообщает официальное информационное агентство страны со ссылкой на МИД государства."Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать онлайн заявки на ее получение. Система заработает 24 августа. Она является частью программы МИД по оптимизации консульских услуг", – заявил замглавы ведомства Хесус Доминго.Сперва воспользоваться новой системой смогут граждане Китая. Однако МИД планирует внедрить систему электронных виз для граждан других стран к концу 2023 года, когда завершится пилотная программа, отмечает издание.

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новости - туризм, филиппины, китай, куда можно лететь, отдых на море, туризм, визы