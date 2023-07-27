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Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
17:05 27.07.2023 (обновлено: 17:06 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/filippiny-1886671259.html
Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз
Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз - РИА Новости, 27.07.2023
Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз
Филиппины в пилотном режиме начнут выдавать электронные визы, сообщает официальное информационное агентство страны со ссылкой на МИД государства. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:06
туризм
новости - туризм
филиппины
китай
куда можно лететь
отдых на море
туризм
визы
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филиппины в пилотном режиме начнут выдавать электронные визы, сообщает официальное информационное агентство страны со ссылкой на МИД государства."Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать онлайн заявки на ее получение. Система заработает 24 августа. Она является частью программы МИД по оптимизации консульских услуг", – заявил замглавы ведомства Хесус Доминго.Сперва воспользоваться новой системой смогут граждане Китая. Однако МИД планирует внедрить систему электронных виз для граждан других стран к концу 2023 года, когда завершится пилотная программа, отмечает издание.
https://ria.ru/20230726/kitay-1886331593.html
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новости - туризм, филиппины, китай, куда можно лететь, отдых на море, туризм, визы
Туризм, Новости - Туризм, Филиппины, Китай, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм, Визы
Филиппины планируют запустить пилотную программу электронных виз

Российские туристы смогут оформлять электронную визу на Филиппины к концу 2023 года

© Фото : Александр АндреевФилиппины, Сиаргао, остров Даку
Филиппины, Сиаргао, остров Даку - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Филиппины в пилотном режиме начнут выдавать электронные визы, сообщает официальное информационное агентство страны со ссылкой на МИД государства.
"Филиппинская электронная виза позволит иностранным гражданам, въезжающим в страну с целью туризма или бизнеса, подавать онлайн заявки на ее получение. Система заработает 24 августа. Она является частью программы МИД по оптимизации консульских услуг", – заявил замглавы ведомства Хесус Доминго.
Сперва воспользоваться новой системой смогут граждане Китая. Однако МИД планирует внедрить систему электронных виз для граждан других стран к концу 2023 года, когда завершится пилотная программа, отмечает издание.
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