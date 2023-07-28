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В Геленджике и Анапе на всех пляжах запретили купаться из-за непогоды
В Геленджике и Анапе на всех пляжах запретили купаться из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023
В Геленджике и Анапе на всех пляжах запретили купаться из-за непогоды
Запрет на купание введен на территории всех 69 пляжей Геленджика, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:02
2023-07-28T15:02
2023-07-28T15:08
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КРАСНОДАР, 28 июл – РИА Новости. Запрет на купание введен на территории всех 69 пляжей Геленджика, сообщили в администрации города. "В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах и предупреждают спасатели", – говорится в сообщении. На Черноморском побережье купание из-за шторма и донного течения также ограничено в Анапе. "В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено", – говорится в сообщении.В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по непогоде до 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, град, грозы, шквалистый ветер, также возможен подъем уровня рек. Есть опасность формирования смерчей.
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новости - туризм, геленджик, анапа, краснодарский край, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Геленджик, Анапа, Краснодарский край, Туризм, Отдых на море
В Геленджике и Анапе на всех пляжах запретили купаться из-за непогоды
В Геленджике и Анапе закрыли все пляжи для купания из-за непогоды