https://ria.ru/20230728/samolety-1886847582.html

Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром

Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 28.07.2023

Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром

Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:52

2023-07-28T13:52

2023-07-28T14:46

сочи

минеральные воды

россия

происшествия

новости - туризм

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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта."В связи с ухудшением метеоусловий <...> принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды", — сказал собеседник агентства.По его словам, сели уже шесть самолетов.Накануне кубанский главк МЧС предупредил о ливне в Сочи и сильных порывах ветрах до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключили смерчей и оползней.Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб, усилены все службы.

https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

сочи

минеральные воды

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, минеральные воды, россия, происшествия, новости - туризм