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Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 28.07.2023
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13:52 28.07.2023 (обновлено: 14:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/samolety-1886847582.html
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 28.07.2023
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:52
2023-07-28T14:46
сочи
минеральные воды
россия
происшествия
новости - туризм
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.&quot;В связи с ухудшением метеоусловий &lt;...&gt; принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, сели уже шесть самолетов.Накануне кубанский главк МЧС предупредил о ливне в Сочи и сильных порывах ветрах до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключили смерчей и оползней.Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб, усилены все службы.
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сочи, минеральные воды, россия, происшествия, новости - туризм
Сочи, Минеральные Воды, Россия, Происшествия, Новости - Туризм
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром

Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за ветра

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
«

"В связи с ухудшением метеоусловий <...> принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сели уже шесть самолетов.
Накануне кубанский главк МЧС предупредил о ливне в Сочи и сильных порывах ветрах до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключили смерчей и оползней.
Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб, усилены все службы.
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