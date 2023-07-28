https://ria.ru/20230728/samolety-1886847582.html
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром - РИА Новости, 28.07.2023
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:52
2023-07-28T13:52
2023-07-28T14:46
сочи
минеральные воды
россия
происшествия
новости - туризм
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СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта."В связи с ухудшением метеоусловий <...> принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды", — сказал собеседник агентства.По его словам, сели уже шесть самолетов.Накануне кубанский главк МЧС предупредил о ливне в Сочи и сильных порывах ветрах до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключили смерчей и оползней.Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб, усилены все службы.
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, минеральные воды, россия, происшествия, новости - туризм
Сочи, Минеральные Воды, Россия, Происшествия, Новости - Туризм
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром
Не менее 13 самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за ветра
СОЧИ, 28 июл — РИА Новости. Командиры как минимум 13 самолетов, летевших в Сочи, вынужденно ушли на запасной аэродром Минеральных вод из-за ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани курорта.
«
"В связи с ухудшением метеоусловий <...> принято решение об уходе на запасной аэродром в Минеральные воды", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сели уже шесть самолетов.
Накануне кубанский главк МЧС предупредил о ливне в Сочи и сильных порывах ветрах до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключили смерчей и оползней.
Из-за непогоды в аэропорту Сочи действует оперативный штаб, усилены все службы.
В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги