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Экскурсию туристам с упавшего на Алтае вертолета организовала местная фирма - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
14:25 27.07.2023 (обновлено: 15:29 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886615053.html
Экскурсию туристам с упавшего на Алтае вертолета организовала местная фирма
Экскурсию туристам с упавшего на Алтае вертолета организовала местная фирма - РИА Новости, 27.07.2023
Экскурсию туристам с упавшего на Алтае вертолета организовала местная фирма
Экскурсию туристам с разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 организовала местная турфирма, сообщает телеграм-канал АТОР со ссылкой на представителей федеральных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:25
2023-07-27T15:29
туризм
новости - туризм
республика алтай
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
происшествия
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Экскурсию туристам с разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 организовала местная турфирма, сообщает телеграм-канал АТОР со ссылкой на представителей федеральных туроператоров.По данным источников ассоциации в транспортном ведомстве, рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами.Представители федеральных туроператоров рассказали АТОР, что им не известно о том, кто отправлял эту группу. С высокой долей вероятности, говорит один из собеседников, перевозку оформляла местная туркомпания.Источники в авиационных кругах не исключают, что крушение потерпел вертолет с бортовым номером RA-24474. По данным из открытых источников, такая машина произведена в 1986 году и действительно была в эксплуатации у "Алтай Авиа", сообщает ассоциация.В результате крушения вертолета 27 июля погибли шесть человек. На борту находилось 16 – три члена экипажа и 13 туристов. Перевозивший экскурсионную группу Ми-8, предположительно, при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай задел электропровода и загорелся. Пожар на месте падения уже потушили. Заведено уголовное дело.
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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новости - туризм, республика алтай, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Происшествия
Экскурсию туристам с упавшего на Алтае вертолета организовала местная фирма

АТОР: экскурсию туристам упавшего на Алтае вертолета Ми-8 организовала местная компания

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае
Сотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Экскурсию туристам с разбившегося на Алтае вертолета Ми-8 организовала местная турфирма, сообщает телеграм-канал АТОР со ссылкой на представителей федеральных туроператоров.
По данным источников ассоциации в транспортном ведомстве, рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами.
Представители федеральных туроператоров рассказали АТОР, что им не известно о том, кто отправлял эту группу. С высокой долей вероятности, говорит один из собеседников, перевозку оформляла местная туркомпания.
Источники в авиационных кругах не исключают, что крушение потерпел вертолет с бортовым номером RA-24474. По данным из открытых источников, такая машина произведена в 1986 году и действительно была в эксплуатации у "Алтай Авиа", сообщает ассоциация.
В результате крушения вертолета 27 июля погибли шесть человек. На борту находилось 16 – три члена экипажа и 13 туристов. Перевозивший экскурсионную группу Ми-8, предположительно, при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай задел электропровода и загорелся. Пожар на месте падения уже потушили. Заведено уголовное дело.
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ТуризмНовости - ТуризмРеспублика АлтайАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмПроисшествия
 
 
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