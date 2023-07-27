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На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета
На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета - РИА Новости, 27.07.2023
На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета
Спасатели ликвидировали пожар после крушения вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:13
2023-07-27T13:13
2023-07-27T13:13
россия
происшествия
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар после крушения вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 12.36 мск пожар на месте падения вертолета ликвидирован", - говорится в сообщении. Перевозивший экскурсионную группу Ми-8, предположительно, при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай задел электропровода и загорелся. По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Всего на борту упавшего вертолета авиакомпании "Алтай Авиа" было 15 человек - 3 члена экипажа и 12 пассажиров, сообщала Росавиация; двое пострадавших эвакуированы в больницу.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886566501.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш
Россия, Происшествия, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ми-8 АМТШ
На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета
МЧС сообщило о ликвидации пожара на месте крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай