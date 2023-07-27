https://ria.ru/20230727/pozhar-1886594105.html

На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета

На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета - РИА Новости, 27.07.2023

На Алтае потушили пожар на месте крушения вертолета

Спасатели ликвидировали пожар после крушения вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:13

2023-07-27T13:13

2023-07-27T13:13

россия

происшествия

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:130:1028:708_1920x0_80_0_0_8eadd016507d2211a257c4fcef1de067.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар после крушения вертолета Ми-8 на Алтае, сообщает пресс-служба МЧС России. "В 12.36 мск пожар на месте падения вертолета ликвидирован", - говорится в сообщении. Перевозивший экскурсионную группу Ми-8, предположительно, при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай задел электропровода и загорелся. По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Всего на борту упавшего вертолета авиакомпании "Алтай Авиа" было 15 человек - 3 члена экипажа и 12 пассажиров, сообщала Росавиация; двое пострадавших эвакуированы в больницу.

https://ria.ru/20230727/vertolet-1886566501.html

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8 амтш