https://ria.ru/20230727/vertolet-1886566501.html

Шесть человек погибли при крушении вертолета на Алтае

Шесть человек погибли при крушении вертолета на Алтае - РИА Новости, 27.07.2023

Шесть человек погибли при крушении вертолета на Алтае

Шесть человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:56

2023-07-27T11:56

2023-07-27T15:11

происшествия

республика алтай

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 27 июл — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Вертолет загорелся при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай. По предварительным данным, шесть человек погибли, семь пострадали", — сказали в ведомстве.Как уточнили в МЧС, частный Ми-8, предположительно, при заходе на посадку задел электропровода и загорелся. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В 12:35 мск пожар удалось ликвидировать.По данным Росавиации, авария произошла в 200 километрах южнее Горно-Алтайска. Вертолет компании "Алтай Авиа" перевозил экскурсионную группу. На борту находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа. Среди них был один гражданин Белоруссии, сейчас белорусские дипломаты уточняют его состояние.Позже врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов уточнил, что на борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров. На помощь из Горно-Алтайска вылетел Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Двух пострадавших эвакуировал другой вертолет "Алтай Авиа", который выполнял работы в районе катастрофы. Их доставили в больницу поселка Усть-Кокса.Всего госпитализированных восемь, рассказал пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. Из них четверо в тяжелом состоянии, еще у четверых травмы средней степени тяжести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html

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происшествия, республика алтай, новости - туризм