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МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
15:54 28.07.2023 (обновлено: 16:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886881341.html
МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море
МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море - РИА Новости, 28.07.2023
МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море
Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало воздержаться от купания в море из-за ухудшения погоды. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:54
2023-07-28T16:46
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
новости - туризм
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СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало воздержаться от купания в море из-за ухудшения погоды. "В связи с ухудшением погоды, усилением ветра и волнения на море МЧС Абхазии призывает соблюдать осторожность и воздержаться от морских купаний", - говорится в сообщении спасательного ведомства республики.
https://ria.ru/20230726/preduprezhdenie-1886353791.html
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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море

МЧС Абхазии призвало воздержаться от купания в море из-за ухудшения погоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм на Черном море в Адлере
Шторм на Черном море в Адлере - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Шторм на Черном море в Адлере. Архивное фото
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СУХУМ, 28 июл - РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии призвало воздержаться от купания в море из-за ухудшения погоды.
"В связи с ухудшением погоды, усилением ветра и волнения на море МЧС Абхазии призывает соблюдать осторожность и воздержаться от морских купаний", - говорится в сообщении спасательного ведомства республики.
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ТуризмАбхазияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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