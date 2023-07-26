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В Крыму и Приморском крае появятся огромные тематические парки развлечений
В Крыму и Приморском крае появятся огромные тематические парки развлечений - РИА Новости, 26.07.2023
В Крыму и Приморском крае появятся огромные тематические парки развлечений
В Крыму и Приморском крае появятся новые тематические парки развлечений, сообщает телеграм-канал правительства России. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:24
2023-07-26T14:24
2023-07-26T14:24
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В Крыму и Приморском крае появятся новые тематические парки развлечений, сообщает телеграм-канал правительства России.В настоящий момент активно обсуждается идея создания тематических парков развлечений, которые находились бы в нескольких часах езды на автомобиле от городов.Так, в течение пяти лет в Ялте запланировано строительство такого объекта, а также гостиничного комплекса на 550 мест, глэмпинга, аквапарка, аттракционов, магазинов, кафе, ресторанов и сервисных зон. Проект будет реализован в соответствии с климатическими особенностями региона и подойдет для разных видов отдыха. В результате появления новой турзоны поток отдыхающих может увеличиться на 15 процентов, а число рабочих мест превысит 840.На острове Русский в Приморском крае появится тематический парк развлечений, полностью вписанный в природный ландшафт. В проект войдут гостиницы категории четыре и пять звезд, аквапарк, агрофуд-парк, парк развлечений, семейно-развлекательный центр, глэмпинг, парковки, сервисные зоны и офисы. Проект обеспечит более 1,2 тысячи рабочих мест. За счет мер господдержки к границам парка подведут транспортную и инженерную инфраструктуру.Михаил Мишустин отметил необходимость развития отечественного производства аттракционов для парков. По его поручению компания "Мантера" предложит варианты реализации такого проекта. Поиск инвесторов будут курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко и вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, приморский край, россия, ялта, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Туризм, Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Приморский край, Россия, Ялта, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Крыму и Приморском крае появятся огромные тематические парки развлечений
В Ялте и Владивостоке появятся огромные тематические парки развлечений с гостиницами