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В горах Киргизии пропали российские альпинисты - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
17:13 28.07.2023 (обновлено: 17:46 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/alpinisty-1886935021.html
В горах Киргизии пропали российские альпинисты
В горах Киргизии пропали российские альпинисты - РИА Новости, 28.07.2023
В горах Киргизии пропали российские альпинисты
В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое - россияне и один гражданин Литвы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:13
2023-07-28T17:46
туризм
киргизия
литва
иссык-кульская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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БИШКЕК, 28 июл - РИА Новости. В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое - россияне и один гражданин Литвы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЧС республики. "Одиннадцатого июля альпинисты заключили контракт с компанией "Аксай трэвел" и с туристическим страховым полисом заселились в лагерь в Иссык-Кульской области. В этот же день они вышли на пик Победы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты 6900 метров", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, группа состояла из четырех человек - троих россиян и одного литовца. компания "Аксай-трэвел", определив координаты спутникового телефона группы, 24-26 июля провела поисковую операцию на арендованном вертолете, однако это результатов не принесло. Как уточнили в министерстве, 27 июля от МЧС России поступил официальный запрос на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Тогда к поискам пропавших альпинистов подключились 7 спасателей отряда "Эдельвейс" и 16 спасателей республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Киргизии. "В настоящее время сотрудники МЧС, учитывая опасность схода лавин и другие опасные условий при восхождении на вершину, проводят поисковые работы в строгом соответствии с правилами безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230717/molniya-1884531279.html
https://ria.ru/20230712/spasateli-1883640638.html
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киргизия, литва, иссык-кульская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Киргизия, Литва, Иссык-Кульская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В горах Киргизии пропали российские альпинисты

В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое — россияне, один гражданин Литвы

© Pixabay / AndreiGarmГоры Киргизии
Горы Киргизии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Pixabay / AndreiGarm
Горы Киргизии. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 июл - РИА Новости. В горах Киргизии пропали четверо альпинистов, из них трое - россияне и один гражданин Литвы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МЧС республики.
«
"Одиннадцатого июля альпинисты заключили контракт с компанией "Аксай трэвел" и с туристическим страховым полисом заселились в лагерь в Иссык-Кульской области. В этот же день они вышли на пик Победы. Последний раз туристическая группа выходила на связь 19 июля с высоты 6900 метров", - заявил представитель пресс-службы.
Молния - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
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По его словам, группа состояла из четырех человек - троих россиян и одного литовца. компания "Аксай-трэвел", определив координаты спутникового телефона группы, 24-26 июля провела поисковую операцию на арендованном вертолете, однако это результатов не принесло.
Как уточнили в министерстве, 27 июля от МЧС России поступил официальный запрос на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Тогда к поискам пропавших альпинистов подключились 7 спасателей отряда "Эдельвейс" и 16 спасателей республиканского отдельного спасательного отряда МЧС Киргизии.
«
"В настоящее время сотрудники МЧС, учитывая опасность схода лавин и другие опасные условий при восхождении на вершину, проводят поисковые работы в строгом соответствии с правилами безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
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ТуризмКиргизияЛитваИссык-Кульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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