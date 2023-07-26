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На Родосе объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
14:50 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/rodos-1886393503.html
На Родосе объявили чрезвычайное положение
На Родосе объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 26.07.2023
На Родосе объявили чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение объявлено на всем острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило агентство новостей АМНА. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:50
2023-07-26T14:50
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АФИНЫ, 26 июл – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено на всем острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило агентство новостей АМНА."По решению министра гражданской обороны Василиса Папагеоргиу в связи с пожаром, охватившим остров, в шести муниципалитетах Родоса введено чрезвычайное положение. Речь идет о муниципальных образованиях Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос", – говорится в сообщении.Режим чрезвычайной ситуации позволяет быстро, без бюрократической волокиты выделять средства на решение первоочередных задач, на восстановление инфраструктуры и жилья.На прошлой неделе в связи с начавшимся 18 июля пожаром такой режим был объявлен в трех муниципальных образования. В минувшее воскресенье - еще в одном, теперь – еще в шести. Таким образом, режим чрезвычайной ситуации распространился на весь остров, сообщает агентство.
https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html
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новости - туризм, в мире, родос, туризм
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Родос, Туризм
На Родосе объявили чрезвычайное положение

На курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение

© AP Photo / Petros GiannakourisЛесной пожар на острове Родос
Лесной пожар на острове Родос - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Лесной пожар на острове Родос
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 июл – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено на всем острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило агентство новостей АМНА.
"По решению министра гражданской обороны Василиса Папагеоргиу в связи с пожаром, охватившим остров, в шести муниципалитетах Родоса введено чрезвычайное положение. Речь идет о муниципальных образованиях Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос", – говорится в сообщении.
Режим чрезвычайной ситуации позволяет быстро, без бюрократической волокиты выделять средства на решение первоочередных задач, на восстановление инфраструктуры и жилья.
На прошлой неделе в связи с начавшимся 18 июля пожаром такой режим был объявлен в трех муниципальных образования. В минувшее воскресенье - еще в одном, теперь – еще в шести. Таким образом, режим чрезвычайной ситуации распространился на весь остров, сообщает агентство.
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