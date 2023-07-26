https://ria.ru/20230726/rodos-1886393503.html

На Родосе объявили чрезвычайное положение

На Родосе объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 26.07.2023

На Родосе объявили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявлено на всем острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило агентство новостей АМНА. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:50

2023-07-26T14:50

2023-07-26T14:50

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АФИНЫ, 26 июл – РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено на всем острове Родос из-за сильных лесных пожаров, сообщило агентство новостей АМНА."По решению министра гражданской обороны Василиса Папагеоргиу в связи с пожаром, охватившим остров, в шести муниципалитетах Родоса введено чрезвычайное положение. Речь идет о муниципальных образованиях Родос, Калитея, Ялисос, Петалудон, Афантос и Архангелос", – говорится в сообщении.Режим чрезвычайной ситуации позволяет быстро, без бюрократической волокиты выделять средства на решение первоочередных задач, на восстановление инфраструктуры и жилья.На прошлой неделе в связи с начавшимся 18 июля пожаром такой режим был объявлен в трех муниципальных образования. В минувшее воскресенье - еще в одном, теперь – еще в шести. Таким образом, режим чрезвычайной ситуации распространился на весь остров, сообщает агентство.

https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html

родос

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, в мире, родос, туризм