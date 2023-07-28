В Сети активно обсуждают новую услугу "Аэрофлота" с платным местом для сна
Туристы неоднозначно оценили решение "Аэрофлота" о введении платы за выкуп мест для сна
© Depositphotos.com / kastoДевушка во время сна в самолете
© Depositphotos.com / kasto
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Пассажиры активно обсуждают в соцсетях нововведение "Аэрофлота", позволяющее выкупить три-четыре места для сна.
"Крутая идея! Не всем везет с отсутствием соседей. А так, при желании, можно всей семьей гарантированно по очереди подремать за относительно небольшую плату", – поддерживает нововведение читатель телеграм-канала "Крыша ТурДома".
"Подозреваю, скоро ценник на эту услугу появится и на других рейсах. По мне, кстати, этот вариант удобнее бизнеса и дешевле", – добавляет подписчик телеграм-канала UletimRU.
Критиков тоже хватает. "При раннем бронировании за такую доплату можно бизнес взять и спать там спокойно", – сообщает один из пассажиров. "Не купила бы. Я маленькая, помещаюсь и так прекрасно, сплю на плече у соседей", – добавляет другая туристка в телеграм-канале "Типичный визовик".
"Мы всегда бесплатно этими местами пользовались, а теперь за деньги?" – возмущаются читатели телеграм-канала "Авиасейлс". Они строят предположения: "Похоже, многие сейчас так на трех креслах спят, и "Аэрофлот" решил за деньги сдавать напрокат подушку и плед".
Пассажиры строят прогнозы, каких нововведений стоит ожидать в ближайшее время. "Заставят сидеть. "Аэрофлот" и "Победа" – одна группа компаний, не забывайте. На рейс поставят бортпроводников из "Победы", еще и заплатите", – пишет пользователь телеграм-канала "Крыша ТурДома".
"Следующий шаг – тариф Sleep Ultra Plus, который даст возможность закрыть глаза и поспать в самолете. Кто не оплатил – будет моментально разбужен пощечиной", – зло иронизирует другой читатель этого телеграм-канала.
"Отличная идея. Надо еще что-то с туалетом придумать. А то прям невыносимо, что пассажиры им бесплатно пользуются. Можно, например, пропуск сделать за 100 евро, дающий право посещения без очереди", – пишет другой турист.
"Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех-четырех мест в самолете для сна. В компании уточнили, что услуга уже доступна на рейсах Москва — Варадеро. В частности, стоимость опции Sleep+ при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет 21,5 тысячи рублей за блок из трех мест у окна. Занять центральный блок из четырех кресел можно, потратив 32,5 тысячи рублей. При этом в опцию не включены цены билетов.