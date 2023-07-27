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"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна - РИА Новости, 27.07.2023
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19:26 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/usluga-1886713310.html
"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна
"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна - РИА Новости, 27.07.2023
"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:26
2023-07-27T19:26
аэрофлот
москва
варадеро
куба
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте перевозчика. "Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту", - говорится на сайте. Как уточняется, услуга Sleep+ предоставляется на регулярных собственных рейсах "Аэрофлота" (SU), рейсах дочерней авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (нумерация рейсов FV/SU 5950-6999) по маршруту Москва - Варадеро. Стоимость услуги "Sleep+" из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Варадеро при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет (без учета стоимости авиабилетов): блок из трех мест у окна - 21500 рублей, центральный блок из четырех кресел - 32500 рублей.
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аэрофлот, москва, варадеро, куба, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Москва, Варадеро, Куба, Шереметьево (аэропорт)

"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна

© Фото : АэрофлотОбновленный салон Boeing-777 компании "Аэрофлот"
Обновленный салон Boeing-777 компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : Аэрофлот
Обновленный салон Boeing-777 компании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте перевозчика.
"Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту", - говорится на сайте.
Как уточняется, услуга Sleep+ предоставляется на регулярных собственных рейсах "Аэрофлота" (SU), рейсах дочерней авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (нумерация рейсов FV/SU 5950-6999) по маршруту Москва - Варадеро.
Стоимость услуги "Sleep+" из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Варадеро при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет (без учета стоимости авиабилетов): блок из трех мест у окна - 21500 рублей, центральный блок из четырех кресел - 32500 рублей.
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АэрофлотМоскваВарадероКубаШереметьево (аэропорт)
 
 
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