https://ria.ru/20230727/usluga-1886713310.html

"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна

"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна - РИА Новости, 27.07.2023

"Аэрофлот" запустил услугу выкупа 3-4 мест в самолете для сна

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:26

2023-07-27T19:26

2023-07-27T19:26

аэрофлот

москва

варадеро

куба

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех или четырех мест в самолете для сна на рейсах из Москвы в Варадеро (Куба), следует из информации на сайте перевозчика. "Услуга Sleep+ — блок кресел (блок из трех кресел у окна или центральный блок из четырех кресел по желанию пассажира) в одном ряду в салоне класса "эконом", закрепленных за одним пассажиром. Услуга Sleep+ предоставляется только на этапе регистрации в аэропорту", - говорится на сайте. Как уточняется, услуга Sleep+ предоставляется на регулярных собственных рейсах "Аэрофлота" (SU), рейсах дочерней авиакомпании "Россия" под коммерческим управлением "Аэрофлота" (нумерация рейсов FV/SU 5950-6999) по маршруту Москва - Варадеро. Стоимость услуги "Sleep+" из Москвы (аэропорт "Шереметьево") в Варадеро при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет (без учета стоимости авиабилетов): блок из трех мест у окна - 21500 рублей, центральный блок из четырех кресел - 32500 рублей.

https://ria.ru/20230721/vina-1885589375.html

москва

варадеро

куба

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, москва, варадеро, куба, шереметьево (аэропорт)