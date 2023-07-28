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Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
15:00 28.07.2023 (обновлено: 15:47 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vizy-1886868241.html
Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге
Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2023
Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге
Финляндия с 1 августа перестанет обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщил МИД республики. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:00
2023-07-28T15:47
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Финляндия с 1 августа перестанет обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщил МИД республики."Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — говорится в релизе.Отмечается, что из-за "ограниченных ресурсов" заявления на визы не будут принимать в посольстве республики в Москве и любых других офисах VSF в России с 1 по 31 августа. Запросы, оформленные до 1 августа, будут обрабатывать в обычном режиме.В ведомстве также уточнили, что с 1 сентября посольство в Москве станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые связаны с Финляндией.В июне власти республики выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти действия связаны с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В качестве ответа на антироссийскую политику Финляндии Россия объявила персонами нон грата девять дипломатов и уведомила о закрытии консульства в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html
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финляндия, санкт-петербург, новости - туризм, москва
Туризм, Финляндия, Санкт-Петербург, Новости - Туризм, Москва
Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге

Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Финляндия с 1 августа перестанет обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщил МИД республики.
«
"Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — говорится в релизе.
Отмечается, что из-за "ограниченных ресурсов" заявления на визы не будут принимать в посольстве республики в Москве и любых других офисах VSF в России с 1 по 31 августа. Запросы, оформленные до 1 августа, будут обрабатывать в обычном режиме.
В ведомстве также уточнили, что с 1 сентября посольство в Москве станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые связаны с Финляндией.
В июне власти республики выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти действия связаны с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.
В качестве ответа на антироссийскую политику Финляндии Россия объявила персонами нон грата девять дипломатов и уведомила о закрытии консульства в Санкт-Петербурге.
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