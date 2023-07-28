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Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге - РИА Новости, 28.07.2023

Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия с 1 августа перестанет обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщил МИД республики. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:00

2023-07-28T15:00

2023-07-28T15:47

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Финляндия с 1 августа перестанет обслуживать клиентов в Санкт-Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, сообщил МИД республики."Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — говорится в релизе.Отмечается, что из-за "ограниченных ресурсов" заявления на визы не будут принимать в посольстве республики в Москве и любых других офисах VSF в России с 1 по 31 августа. Запросы, оформленные до 1 августа, будут обрабатывать в обычном режиме.В ведомстве также уточнили, что с 1 сентября посольство в Москве станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые связаны с Финляндией.В июне власти республики выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти действия связаны с интересами натовских ячеек, находящихся под контролем Соединенных Штатов.В качестве ответа на антироссийскую политику Финляндии Россия объявила персонами нон грата девять дипломатов и уведомила о закрытии консульства в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230707/finlyandiya-1882767842.html

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