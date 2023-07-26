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Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов - РИА Новости, 26.07.2023
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Туризм
 
15:41 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/aviareys-1886401968.html
Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов - РИА Новости, 26.07.2023
Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Госдума в четыре раза повысила штрафы за задержку авиарейсов и доставку багажа, сообщает портал правовой информации нижней палаты парламента. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:41
2023-07-26T15:41
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Госдума в четыре раза повысила штрафы за задержку авиарейсов и доставку багажа, сообщает портал правовой информации нижней палаты парламента. Сумма штрафа в одобренном депутатами в третьем чтении законопроекте вырастет с 25 до 100 рублей за каждый час просрочки. При этом она не может быть более 50 процентов стоимости перевозки, следует из документа.По мнению парламентариев, таким образом увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета лайнера.В Воздушный кодекс РФ поправки также внесены. Они начнут действовать с 1 апреля 2024 года.
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Госдума РФ
Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов

Госдума в четыре раза повысила штраф для авиакомпаний за задержку рейсов и доставку багажа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Госдума в четыре раза повысила штрафы за задержку авиарейсов и доставку багажа, сообщает портал правовой информации нижней палаты парламента.
Сумма штрафа в одобренном депутатами в третьем чтении законопроекте вырастет с 25 до 100 рублей за каждый час просрочки. При этом она не может быть более 50 процентов стоимости перевозки, следует из документа.
По мнению парламентариев, таким образом увеличится ответственность перевозчиков за задержку вылета лайнера.
В Воздушный кодекс РФ поправки также внесены. Они начнут действовать с 1 апреля 2024 года.
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