https://ria.ru/20230727/layner-1886738579.html

В Грузии оппозиция устроила протест, провожая круизный лайнер с россиянами

В Грузии оппозиция устроила протест, провожая круизный лайнер с россиянами - РИА Новости, 27.07.2023

В Грузии оппозиция устроила протест, провожая круизный лайнер с россиянами

Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:51

2023-07-27T22:51

2023-07-27T23:08

туризм

батуми

грузия

россия

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ТБИЛИСИ, 27 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, кадры с места события транслировала грузинская телекомпания "Мтавари архи". "Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти", - передает телекомпания. Отмечается, что судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск). На борту находились около 800 туристов из России, которые в течение нескольких часов имели возможность осмотреть достопримечательности города. Лайнер Astoria Grande, который находится в управлении турецкой компании Miray Cruises, отправился 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми, куда прибыл в четверг. Это вызвало недовольство грузинских оппозиционеров - они утверждают, что судно может подпадать под международные санкции. Кроме того, они считают, что большинство находящихся на борту пассажиров нарушили грузинский закон "Об оккупации", посетив ранее Абхазию и Южную Осетию, которые в Тбилиси считают оккупированными территориями.

https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html

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батуми, грузия, россия