В Грузии оппозиция устроила протест, провожая круизный лайнер с россиянами
Грузинская оппозиция в Батуми митингом проводила туристический лайнер с россиянами
© Фото : Пресс-служба "Астория Гранде"Российский круизный лайнер Astoria Grande
© Фото : Пресс-служба "Астория Гранде"
Российский круизный лайнер Astoria Grande. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 июл - РИА Новости. Сотни граждан Грузии провели акцию протеста у порта Батуми, символически проводив заходивший туда круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту, кадры с места события транслировала грузинская телекомпания "Мтавари архи".
"Российский круизный лайнер покинул порт Грузии на фоне шума и под звуки гимна страны. Активисты собрались вечером в четверг у порта, чтобы опротестовать политику русификации, которую ведут правящие власти", - передает телекомпания.
Отмечается, что судно зашло в Батуми в 17.00 (16.00 мск). На борту находились около 800 туристов из России, которые в течение нескольких часов имели возможность осмотреть достопримечательности города.
Лайнер Astoria Grande, который находится в управлении турецкой компании Miray Cruises, отправился 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми, куда прибыл в четверг. Это вызвало недовольство грузинских оппозиционеров - они утверждают, что судно может подпадать под международные санкции. Кроме того, они считают, что большинство находящихся на борту пассажиров нарушили грузинский закон "Об оккупации", посетив ранее Абхазию и Южную Осетию, которые в Тбилиси считают оккупированными территориями.