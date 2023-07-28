https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги

В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги - РИА Новости, 28.07.2023

В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги

Работа кантатных дорог курорта "Красная Поляна" в Сочи приостановлена из-за непогоды, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:10

2023-07-28T12:10

2023-07-28T12:10

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СОЧИ, 28 июл – РИА Новости. Работа кантатных дорог курорта "Красная Поляна" в Сочи приостановлена из-за непогоды, сообщили в пресс-службе курорта. "Канатные дороги закрыты до улучшения погодных условий", – говорится в сообщении телеграмм-канала курорта. Как пояснили РИА Новости в компании, канатные дороги закрыты из-за начавшегося ливня с грозой. В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключали выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни. Из-за неблагоприятного прогноза и шторма в море закрыты сочинские пляжи, говорили РИА Новости в ГУМЧС России по Краснодарскому краю. По данным местных властей, городские службы курорта были переведены на усиленный режим работы. Аналогичное решение приняли и власти федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи. Там ситуацию с непогодой взяли под контроль, говорил глава Сириуса Дмитрий Плишкин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, краснодарский край