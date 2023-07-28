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Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
09:02 28.07.2023 (обновлено: 09:08 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/plyazhi-1886766346.html
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды
Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, вход перекрыт сигнальными... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:02
2023-07-28T09:08
туризм
сочи
россия
краснодарский край
происшествия
новости - туризм
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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, вход перекрыт сигнальными лентами, передает корреспондент РИА Новости. В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключали выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни. В пятницу вход на пляжи запрещен, инфраструктура - шезлонги, зонты собраны, в городе ветер и пасмурная погода, в море шторм, спасатели просят отдыхающих покинуть пляжи. "Пляжи закрыты", - сказал РИА Новости спасатель пляжа центральной набережной Сочи. О закрытых пляжах в пятницу сообщили агентству в мэрии города. По данным сочинских властей, пляжи в Сочи было рекомендовано закрыть с 27 по 29 июля из-за шторма и риска смерчей над морем. Однако, как передает корреспондент РИА Новости в четверг пляжи в Сочи работали, люди купались, шторма в море и дождей не было. В мэрии курорта агентству пояснили, что решение о закрытии пляжей принимается арендаторами пляжных зон исходя из погодных условий. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону, все пляжи Сочи на текущий момент закрыты для купания.
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сочи, россия, краснодарский край, происшествия, новости - туризм
Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, Происшествия, Новости - Туризм
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Пляжи в Сочи вдоль центральной набережной "Маяк" закрыли для купания из-за непогоды

© iStock.com / Kharkhan_OlegПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© iStock.com / Kharkhan_Oleg
Пляж в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, вход перекрыт сигнальными лентами, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключали выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни.
В пятницу вход на пляжи запрещен, инфраструктура - шезлонги, зонты собраны, в городе ветер и пасмурная погода, в море шторм, спасатели просят отдыхающих покинуть пляжи.
"Пляжи закрыты", - сказал РИА Новости спасатель пляжа центральной набережной Сочи.
О закрытых пляжах в пятницу сообщили агентству в мэрии города. По данным сочинских властей, пляжи в Сочи было рекомендовано закрыть с 27 по 29 июля из-за шторма и риска смерчей над морем. Однако, как передает корреспондент РИА Новости в четверг пляжи в Сочи работали, люди купались, шторма в море и дождей не было. В мэрии курорта агентству пояснили, что решение о закрытии пляжей принимается арендаторами пляжных зон исходя из погодных условий. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону, все пляжи Сочи на текущий момент закрыты для купания.
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