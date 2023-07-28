https://ria.ru/20230728/plyazhi-1886766346.html

Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023

Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, вход перекрыт сигнальными... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T09:02

2023-07-28T09:02

2023-07-28T09:08

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СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", закрыты для купания, в зонах отдыха подняты флаги красного цвета, вход перекрыт сигнальными лентами, передает корреспондент РИА Новости. В четверг ГУМЧС России по Краснодарскому краю предупреждало о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. Синоптики также не исключали выход рек из берегов во время непогоды, смерчи над морем и оползни. В пятницу вход на пляжи запрещен, инфраструктура - шезлонги, зонты собраны, в городе ветер и пасмурная погода, в море шторм, спасатели просят отдыхающих покинуть пляжи. "Пляжи закрыты", - сказал РИА Новости спасатель пляжа центральной набережной Сочи. О закрытых пляжах в пятницу сообщили агентству в мэрии города. По данным сочинских властей, пляжи в Сочи было рекомендовано закрыть с 27 по 29 июля из-за шторма и риска смерчей над морем. Однако, как передает корреспондент РИА Новости в четверг пляжи в Сочи работали, люди купались, шторма в море и дождей не было. В мэрии курорта агентству пояснили, что решение о закрытии пляжей принимается арендаторами пляжных зон исходя из погодных условий. При этом, как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по региону, все пляжи Сочи на текущий момент закрыты для купания.

https://ria.ru/20230725/sochi-1886140053.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, россия, краснодарский край, происшествия, новости - туризм