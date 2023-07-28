https://ria.ru/20230728/layner-1886841974.html

В Батуми россияне с круизного лайнера спели протестующей оппозиции "Катюшу"

В Батуми россияне с круизного лайнера спели протестующей оппозиции "Катюшу" - РИА Новости, 28.07.2023

В Батуми россияне с круизного лайнера спели протестующей оппозиции "Катюшу"

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, прибывшие в порт Батуми в среду, ответили протестующей против их появления грузинской оппозиции коллективным... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:32

2023-07-28T13:32

2023-07-28T15:53

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батуми

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande, прибывшие в порт Батуми в среду, ответили протестующей против их появления грузинской оппозиции коллективным исполнением песни "Катюша", рассказал РИА Новости российский турист, находящийся на борту судна.По словам собеседника агентства, ближе к вечеру, когда корабль уже отплывал, на демонстрацию вышли около 50 человек."Они начали что-то там скандировать. Наш народ, которому, конечно, не очень понравилось вот это вот все, немного потроллил их. Наши кричали им с палубы: "До новых встреч!", "Спасибо вам за все!", "Мы вас тоже любим!". Это все происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел "Катюшу", — отметил пассажир.Он добавил, что демонстрация прошла мирно: никаких драк не случилось, а на месте дежурила полиция.В среду грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под действие рестрикций не подпадает. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал РИА Новости, что российские туристы пока не обращались с жалобами из-за этой ситуации.

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