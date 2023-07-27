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В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
17:05 27.07.2023 (обновлено: 17:33 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/gruziya-1886671112.html
В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами
В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами - РИА Новости, 27.07.2023
В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами
Остановка круизного лайнера с россиянами на борту в порту Батуми вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:33
туризм
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батуми
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россия
сочи
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ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. Остановка круизного лайнера с россиянами на борту в порту Батуми вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров.Лайнер Astoria Grande, находящийся в управлении турецкой компании Miray Cruises, отправился 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми.Как утверждают местные представители оппозиции, это судно может подпадать под международные санкции. Кроме того, по их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили закон "Об оккупации", ранее посетив территории Абхазии и Южной Осетии. Сами туристы в ответ на вопрос журналистов заявили, что Россия ничего не оккупировала."То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона "Об оккупации" и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса правящей партии "Грузинская мечта". Необходимо принять меры", — сказал лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.В свою очередь, агентство морского транспорта Грузии сообщило, что компания-владелец судна не находится в списке международных санкций, а сам лайнер зашел в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона. "Владелец зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций. Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер", — говорится в заявлении.В агентстве также подчеркнули, что совместно со службой доходов Минфина Грузии они ведут постоянный контроль кораблей и их владельцев на предмет обхода санкций.
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
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в мире, батуми, грузия, россия, сочи, георгий вашадзе, новости - туризм
Туризм, В мире, Батуми, Грузия, Россия, Сочи, Георгий Вашадзе, Новости - Туризм
В Грузии разразился скандал из-за прибытия в Батуми лайнера с россиянами

В Грузии оппозиция выразила недовольство прибытием в Батуми круизного лайнера с россиянами

© РИА Новости / Бесик Пипия | Перейти в медиабанкМорской порт в Батуми
Морской порт в Батуми - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Бесик Пипия
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Морской порт в Батуми. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 июл — РИА Новости. Остановка круизного лайнера с россиянами на борту в порту Батуми вызвала недовольство среди грузинских оппозиционеров.
Лайнер Astoria Grande, находящийся в управлении турецкой компании Miray Cruises, отправился 22 июля из Сочи в Турцию через Батуми.
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Как утверждают местные представители оппозиции, это судно может подпадать под международные санкции. Кроме того, по их мнению, большинство из находящихся на лайнере россиян нарушили закон "Об оккупации", ранее посетив территории Абхазии и Южной Осетии. Сами туристы в ответ на вопрос журналистов заявили, что Россия ничего не оккупировала.
«
"То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона "Об оккупации" и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса правящей партии "Грузинская мечта". Необходимо принять меры", — сказал лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
В свою очередь, агентство морского транспорта Грузии сообщило, что компания-владелец судна не находится в списке международных санкций, а сам лайнер зашел в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона.
"Владелец зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций. Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер", — говорится в заявлении.
В агентстве также подчеркнули, что совместно со службой доходов Минфина Грузии они ведут постоянный контроль кораблей и их владельцев на предмет обхода санкций.
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