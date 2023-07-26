https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html
Греческие СМИ назвали ситуацию на острове Родос адом
Греческие СМИ назвали ситуацию на острове Родос адом - РИА Новости, 26.07.2023
Греческие СМИ назвали ситуацию на острове Родос адом
В Греции уже несколько дней продолжается борьба с огнем на Родосе, в районе Каристос на Эвбее и районе Ахайа на Пелопоннесе, ситуацию на Родосе журналисты... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:33
2023-07-26T13:33
2023-07-26T14:15
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АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости. В Греции уже несколько дней продолжается борьба с огнем на Родосе, в районе Каристос на Эвбее и районе Ахайа на Пелопоннесе, ситуацию на Родосе журналисты называют "адом", говорится в репортаже греческого общественного телевидения ERT. На Родосе уже девятый день бушует пожар, были эвакуированы многие поселения были "Минувшая ночь была адской, поскольку действовали только наземные силы. Картины в селении Геннадион (Геннади) были ужасающими. Пожарная служба, добровольцы, все были на фронте борьбы с огнем, чтобы сдержать большой пожар. В среду утром у нас ухудшение ситуации. На данный момент фронт огня расположен между Геннади и деревней Вати, а также есть огонь недалеко от селения Малона, который, кажется, направляется в Архангелос", - сообщил корреспондент телеканала. По его словам, утром начали помогать пожарные самолеты, пытаясь ограничить фронты огня. Во многих районах фиксируются непрерывные повторные возгорания. "Все надеются на то, что огненный кошмар закончится сегодня", - сообщил телеканал. Улучшилась ситуация с пожарами на Эвбее в районе Каристос, где накануне разбился пожарный самолет Самолет CL-215 и погибли двое военных летчиков. Здесь пожарные тушат отдельные очаги пожаров. Ночью постоянно происходили повторные возгорания вблизи селения Дервенаки в районе Ахайа на Пелопннесе. Их тушили наземные силы, с утра к тушению огня присоединился вертолет, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20230725/pozhary-1886195794.html
https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
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родос, греция, в мире, пелопоннес (область), происшествия, новости - туризм
Родос, Греция, В мире, Пелопоннес (область), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
Греческие СМИ назвали ситуацию на острове Родос адом
Греческие СМИ назвали ситуацию на острове Родос адом из-за сильных пожаров
АФИНЫ, 26 июл - РИА Новости.
В Греции уже несколько дней продолжается борьба с огнем на Родосе, в районе Каристос на Эвбее и районе Ахайа на Пелопоннесе, ситуацию на Родосе журналисты называют "адом", говорится в репортаже греческого общественного телевидения ERT
.
На Родосе уже девятый день бушует пожар, были эвакуированы многие поселения были
"Минувшая ночь была адской, поскольку действовали только наземные силы. Картины в селении Геннадион (Геннади) были ужасающими. Пожарная служба, добровольцы, все были на фронте борьбы с огнем, чтобы сдержать большой пожар. В среду утром у нас ухудшение ситуации. На данный момент фронт огня расположен между Геннади и деревней Вати, а также есть огонь недалеко от селения Малона, который, кажется, направляется в Архангелос", - сообщил корреспондент телеканала.
По его словам, утром начали помогать пожарные самолеты, пытаясь ограничить фронты огня.
Во многих районах фиксируются непрерывные повторные возгорания.
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"Все надеются на то, что огненный кошмар закончится сегодня", - сообщил телеканал.
Улучшилась ситуация с пожарами на Эвбее в районе Каристос, где накануне разбился пожарный самолет Самолет CL-215 и погибли двое военных летчиков.
Здесь пожарные тушат отдельные очаги пожаров.
Ночью постоянно происходили повторные возгорания вблизи селения Дервенаки в районе Ахайа на Пелопннесе. Их тушили наземные силы, с утра к тушению огня присоединился вертолет, сообщает телеканал.
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