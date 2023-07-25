https://ria.ru/20230725/pozhar-1886277257.html

К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты

К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты - РИА Новости, 25.07.2023

К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты

Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны отелей, где проживают россияне, передает... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:33

2023-07-25T23:33

2023-07-25T23:33

туризм

кемер

турция

анталья (провинция)

бе-200

лесные пожары в турции

в мире

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КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны отелей, где проживают россияне, передает корреспондент РИА Новости. Вертолеты забирают воду для тушения в море, неподалеку от гостиничных пляжей, и сбрасывают ее на очаги лесных пожаров в близлежащих горах. Ранее в том же районе работали российские самолеты-амфибии Бе-200, которые участвуют в борьбе с лесными пожарами. В отелях в окрестностях Кемера появился запах гари. Но при этом среди туристов паники нет, обстановка спокойная, дороги в сам город Кемер, а также в Анталию открыты. Периодически пропадает Wi-Fi, но мобильный интернет работает. Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили РИА Новости ранее в генконсульстве РФ в Анталье. Во вторник министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что лесной пожар в Кемере будут тушить ночью с вертолетов, хотя огонь сейчас и не угрожает людям. Площадь лесного пожара в турецком Кемере превысила 180 гектаров, заявил ранее мэр Антальи Мухиттин Бёджек.

https://ria.ru/20230725/pozhar-1886069563.html

кемер

турция

анталья (провинция)

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кемер, турция, анталья (провинция), бе-200, лесные пожары в турции, в мире