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К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты - РИА Новости, 25.07.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
23:33 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/pozhar-1886277257.html
К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты
К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты - РИА Новости, 25.07.2023
К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты
Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны отелей, где проживают россияне, передает... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:33
2023-07-25T23:33
туризм
кемер
турция
анталья (провинция)
бе-200
лесные пожары в турции
в мире
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КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны отелей, где проживают россияне, передает корреспондент РИА Новости. Вертолеты забирают воду для тушения в море, неподалеку от гостиничных пляжей, и сбрасывают ее на очаги лесных пожаров в близлежащих горах. Ранее в том же районе работали российские самолеты-амфибии Бе-200, которые участвуют в борьбе с лесными пожарами. В отелях в окрестностях Кемера появился запах гари. Но при этом среди туристов паники нет, обстановка спокойная, дороги в сам город Кемер, а также в Анталию открыты. Периодически пропадает Wi-Fi, но мобильный интернет работает. Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили РИА Новости ранее в генконсульстве РФ в Анталье. Во вторник министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что лесной пожар в Кемере будут тушить ночью с вертолетов, хотя огонь сейчас и не угрожает людям. Площадь лесного пожара в турецком Кемере превысила 180 гектаров, заявил ранее мэр Антальи Мухиттин Бёджек.
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кемер
турция
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кемер, турция, анталья (провинция), бе-200, лесные пожары в турции, в мире
Туризм, Кемер, Турция, Анталья (провинция), Бе-200, Лесные пожары в Турции, В мире
К тушению пожара в турецком Кемере привлекли вертолеты

К тушению лесного пожара в горах в турецком Кемере привлекли вертолеты

© РИА НовостиДым от лесного пожара в Кемере
Дым от лесного пожара в Кемере
© РИА Новости
Дым от лесного пожара в Кемере
Читать ria.ru в
КЕМЕР (Турция), 25 июл - РИА Новости. Пожарные вертолеты ночью продолжают тушить огонь, охвативший горные леса в турецком Кемере, недалеко от зоны отелей, где проживают россияне, передает корреспондент РИА Новости.
Вертолеты забирают воду для тушения в море, неподалеку от гостиничных пляжей, и сбрасывают ее на очаги лесных пожаров в близлежащих горах. Ранее в том же районе работали российские самолеты-амфибии Бе-200, которые участвуют в борьбе с лесными пожарами.
В отелях в окрестностях Кемера появился запах гари. Но при этом среди туристов паники нет, обстановка спокойная, дороги в сам город Кемер, а также в Анталию открыты. Периодически пропадает Wi-Fi, но мобильный интернет работает.
Обращения от российских граждан в связи с пожарами на юге Турции носят единичный характер, туристам рекомендуется следовать указаниям местных властей, сообщили РИА Новости ранее в генконсульстве РФ в Анталье.
Во вторник министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что лесной пожар в Кемере будут тушить ночью с вертолетов, хотя огонь сейчас и не угрожает людям. Площадь лесного пожара в турецком Кемере превысила 180 гектаров, заявил ранее мэр Антальи Мухиттин Бёджек.
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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ТуризмКемерТурцияАнталья (провинция)Бе-200Лесные пожары в ТурцииВ мире
 
 
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