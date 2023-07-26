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Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью - РИА Новости, 26.07.2023
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04:45 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/reysy-1886288088.html
Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью
Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью - РИА Новости, 26.07.2023
Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью
Авиакомпания Azur Air получила разрешение на запуск чартерных рейсов в Танзанию, их планируется запустить осенью, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:45
2023-07-26T04:45
azur air
андрей аветисян
танзания
россия
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в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air получила разрешение на запуск чартерных рейсов в Танзанию, их планируется запустить осенью, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. "Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов", - сказал Аветисян. "Я ожидаю, что чартерные рейсы между Россией и Танзанией начнутся где-то с осени, когда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и тогда более востребованным станет Занзибар", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что низкий турпоток связан с отсутствием прямого авиасообщения между странами. Кроме того, по словам Аветисяна, после закрытия воздушного пространства в связи с пандемией коронавируса поток российских туристов упал практически до нуля. "Сейчас, после окончания пандемии, туризм начинает возрождаться, но очень медленно", - заключил он. Аветисян отметил, что после того как турпоток между странами увеличится, стороны могут начать обсуждать возможность отказа от виз на взаимной основе, но "на сегодняшний день Москва такие переговоры не ведет". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230720/reysy-1885247727.html
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azur air, андрей аветисян, танзания, россия, москва, в мире
Azur Air, Андрей Аветисян, Танзания, Россия, Москва, В мире
Первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью

Посол России в Додоме: первые чартерные рейсы из России в Танзанию могут запустить осенью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air получила разрешение на запуск чартерных рейсов в Танзанию, их планируется запустить осенью, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.
«
"Авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов", - сказал Аветисян.
"Я ожидаю, что чартерные рейсы между Россией и Танзанией начнутся где-то с осени, когда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и тогда более востребованным станет Занзибар", - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что низкий турпоток связан с отсутствием прямого авиасообщения между странами. Кроме того, по словам Аветисяна, после закрытия воздушного пространства в связи с пандемией коронавируса поток российских туристов упал практически до нуля.
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"Сейчас, после окончания пандемии, туризм начинает возрождаться, но очень медленно", - заключил он.
Аветисян отметил, что после того как турпоток между странами увеличится, стороны могут начать обсуждать возможность отказа от виз на взаимной основе, но "на сегодняшний день Москва такие переговоры не ведет".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Azur AirАндрей АветисянТанзанияРоссияМоскваВ мире
 
 
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