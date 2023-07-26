https://ria.ru/20230726/tanzaniya-1886272612.html

Андрей Аветисян: Россия готовится начать добычу урана в Танзании

Андрей Аветисян: Россия готовится начать добычу урана в Танзании - РИА Новости, 26.07.2023

Андрей Аветисян: Россия готовится начать добычу урана в Танзании

Компания "Росатом" может запустить пилотную добычу урана в Танзании в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. В преддверии... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:00

2023-07-26T09:00

2023-07-26T09:00

танзания

россия

китай

андрей аветисян

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

azur air

интервью

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Компания "Росатом" может запустить пилотную добычу урана в Танзании в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. В преддверии саммита "Россия-Африка" в интервью корреспонденту агентства Валерии Балыкиной он рассказал также о том, как развивается военно-техническое сотрудничество двух стран, как приостановка зерновой сделки может отразиться на ситуации с продовольствием в Танзании, и о том, какие соглашения планируется подписать "на полях" саммита.— Россия и Танзания в 2020 году заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее поставку вооружений, ремонт боевой техники и подготовку специалистов. Планирует ли Танзания приглашать российских военных специалистов для работы в стране?— Я думаю, что наша задача в рамках развития отношений с Танзанией — укрепление связей во всех отраслях экономики, в политике и в области безопасности. Конечно, это включает в себя и военно-техническое сотрудничество. Россия открыта для укрепления связей с Танзанией в этой области. Если Танзания сформулирует свои потребности, то, конечно, мы будем готовы откликнуться и рассмотреть предложения.Военно-техническое сотрудничество — это не только поставка вооружений, техники. Это и обучение специалистов. Здесь у нас развиваются связи очень активно. Если взять нынешний год, то в российские военные академии и военные училища приняты более ста танзанийцев, несколько сотен в настоящее время обучаются в России. Мы надеемся, что уровень профессионализма, который они получат в результате учебы в России, будет оценен в Танзании и эти отношения будут и дальше развиваться. Опять же, мы готовы увеличивать квоты.Кроме того, увеличиваются квоты студентов и по гражданским профессиям. Я считаю, что отношения в этом плане у нас развиваются нормально. Будем их поддерживать.— Андрей Левонович, планируется ли в скором времени заключение оборонного контракта? Может ли он быть подписан в ходе саммита Россия-Африка?— Насколько мне известно, на полях саммита подобных соглашений подписывать не планируется. Необязательно ведь они должны привязываться к таким крупным событиям. Мы будем рассматривать их по мере появления потребности и необходимости.— Насколько критично прекращение действия зерновой сделки для Танзании? Скажется ли это на продовольственной безопасности в стране и как в целом Додома оценивает для себя риски, связанные с продовольственной безопасностью и дефицитом зерна на мировом рынке?— Я думаю, что разговоров о критичности приостановки зерновой сделки для Танзании не идет. Танзания не особо почувствует на себе прекращение зерновой сделки. Во-первых, зерно из России поступало, поступает и будет поступать в необходимых для Танзании объемах. Во-вторых, Танзания не входит в число самых нуждающихся стран. Даже если и будет какой-то дефицит в связи с прекращением сделки, то, как сказал президент России Владимир Путин, Россия сможет на безвозмездной основе заместить зерно.— Какова судьба уранового проекта "Росатома" Mkuju River? В ноябре в госкорпорации сообщили, что рассчитывают завершить в ближайшие несколько лет отработку технологий и после начать промышленное освоение месторождения урана в Танзании. Есть ли точные сроки начала добычи?— Дочерняя компания "Росатома" Mantra в Танзании осуществляет проект добычи урана. Сейчас, насколько мне известно, они завершают строительство завода по переработке урана и в ближайшие месяцы, думаю, мы услышим о том, что этот небольшой пилотный проект запущен. В ближайшие годы, если он будет успешно развиваться, компания перейдет уже к серьезному промышленному объему добычи и переработки урана.— Контакты Танзании с Китаем в последнее время значительно участились, многократно возрос объем торговли. Если в страну придет российский бизнес, не будет ли у него проблем с точки зрения конкуренции с китайскими инвестициями?— Я думаю, что здесь необходимо найти алгоритм взаимодействия с Китаем и там, где речь идет об инвестициях, не вступать в конкуренцию с нашими китайскими партнерами, а наоборот объединять усилия. Мы же прекрасно знаем сильные стороны Китая и России, китайцы знают их. Поэтому можно было бы добиться эффекта синергии, совместив наши и китайские возможности.Да, сейчас объем инвестиций Китая в Танзанию, товарооборот стран не соразмерен с российским — он в разы больше. Но что касается реализации и развития специальных инфраструктурных проектов, то, думаю, нам с Китаем стоит идти по пути кооперации, объединять как наши знания, опыт, так и финансовые усилия. Это будет выгодно всем трем сторонам — Китаю, России и Танзании. Я думаю, что перспективы нашего сотрудничества с Китаем в Танзании очень хорошие.— Как обстоит ситуация с туристическими поездками российских граждан в Танзанию?— История российского туризма в Танзании интересна и переменчива. Если в первые три месяца 2021 года, на Занзибаре побывало больше 80 тысяч российских туристов, то после закрытия границ поток российских туристов упал практически до нуля. Сейчас, после окончания пандемии, он начинает возрождаться, но очень медленно.Низкий турпоток связан с отсутствием прямого авиасообщения, потому что для туристов это важно с точки зрения времени и денег. По этому вопросу мы активно ведем переговоры с танзайскими коллегами. На полях предстоящего саммита "Россия-Африка" ожидается подписание нового соглашения между Россией и Танзанией о гражданском авиасообщении, которое необходимо для того, чтобы упорядочить воздушное сообщение между странами. Оно у нас есть с советских времен, но с тех пор многое изменилось: потребности в авиасообщении другие, требования к технике безопасности. Поэтому стороны поняли, что нужно его обновить, и сейчас завершается согласование последних деталей этого соглашения.Могу сказать, что российская авиакомпания Azur Air уже получила разрешение от российских и танзанийских властей гражданской авиации на организацию чартерных рейсов. Я ожидаю, что чартерные рейсы между Россией и Танзанией начнутся где-то с осени, когда спадет загрузка популярных летних туристических направлений и тогда более востребованным станет Занзибар.Я хотел бы воспользоваться случаем и пригласить наших туристов, которые собираются в Танзанию, не ограничиваться отдыхом в Занзибаре. Танзания представляет собой уникальное место и дает исключительную возможность совместить пляжный отдых с сафари и посещением национальных парков. Можно поделить отдых на две части, и тогда будет возможность совершить незабываемое путешествие по достопримечательностям Танзании, которые будут отличным дополнением к пляжному отдыху.— Планируют ли страны на взаимной основе отказаться от виз?— Поездки в Танзанию не обременительны с точки зрения виз, потому что россиянам визы выдаются в аэропорту по прилету. Что касается полного отказа от виз, я думаю, это последует за увеличением турпотока. Пока что потребности такой не чувствуется, но с восстановлением этого потока, я думаю, что можно будет договориться и об отмене виз. Но на сегодняшний день мы такие переговоры не ведем.— Может ли Танзания, в случае увеличения турпотока из России, обсудить с Москвой использование в стране карт "МИР"?— Я думаю, что этот вопрос нужно рассматривать в более широком контексте перехода торгового-экономических связей на национальные валюты. Например, в последние недели в Танзании возник дефицит наличных долларов. Это представляет собой некоторую трудность для внутренней торговли и для внешних торгово-экономических связей страны. Танзанийскому бизнесу было бы очень интересно искать новые способы оплаты товаров. Вслед за этим можно будет говорить и о внедрении в танзанийские платежные системы российских карт.— В таком случае, ведутся ли сейчас дискуссии о том, чтобы производить расчеты в национальных валютах или в альтернативных вариантах?— Мне кажется, что этот вопрос приобрел явную актуальность. Я надеюсь, что на саммите и на мероприятиях в рамках саммита, который состоится на днях в Петербурге, такие дискуссии будут.— Планируется ли подписание соглашений, договоров на "полях саммита" и в каких сферах?— Кроме упомянутого соглашения о воздушном сообщении, в продвинутой стадии готовности находятся несколько межведомственных соглашений. Не обязательно, что они будут подписаны на полях саммита, но в ближайшее время, я думаю, мы можем говорить о значительном пакете таких соглашений.Нельзя здесь не отметить то, что буквально полгода назад было подписано очень важное соглашение о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сейчас задача Танзании и России — сформировать такую межправительственную комиссию, и в ее рамках, я надеюсь, быстро начнут появляться, развиваться и осуществляться проекты в разных областях торговли и экономики. Потому что это станет первым базово-организационным органом для того, чтобы упорядочить развитие наших торгово-экономических связей. Так как создание межправкомисии по торгово-экономическому сотрудничеству предусматривает развитие в разных областях, оно повлечет за собой и разработку, и заключение секторальных соглашений.

https://ria.ru/20221230/komissiya-1842517860.html

https://ria.ru/20230719/tender-1884972964.html

https://ria.ru/20230724/kitay-1886024032.html

https://ria.ru/20230630/zanzibar-1881411233.html

https://ria.ru/20230703/tsentrobank-1881800427.html

https://ria.ru/20230601/zerno-1875443182.html

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