https://ria.ru/20230728/yalta-1886782704.html
Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды
Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023
Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды
Пляжи Ялты закрыты из-за непогоды, купание и выход в море запрещены из-за волнения на море, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:36
2023-07-28T10:36
2023-07-28T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Пляжи Ялты закрыты из-за непогоды, купание и выход в море запрещены из-за волнения на море, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее крымский гидрометцентр предупредил о надвигающихся на полуостров грозах, которые сопровождаются ливнями, местами градом, усилением ветра до 28 метров в секунду, а в горах - до ураганных значений 33-35 метров в секунду. МЧС в связи с прогнозом гидрометцентра объявило штормовое предупреждение. В Севастополе не работают утром в пятницу паромы и катера."Конечно, закрыты все пляжи из-за шторма, вывешены красные (запрещающие) флаги. Волнение моря 4-5 баллов. Купание и выход в море категорически запрещены", - сказала Павленко.Сейчас в городе и поселках южнобережья ведется работа по устранению последствий шторма – сильных дождей и ветра, убираются упавшие ветви и деревья, очищаются ливнестоки, сказала она. По состоянию на 10 утра известно о 15 поваленных деревьях.Всего в Ялте и прибрежных поселках городского округа около 80 пляжей.
https://ria.ru/20230726/plyazh-1886209231.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ялта
Туризм, Новости - Туризм, Ялта
Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды
Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды, купание и выход в море запрещены
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Пляжи Ялты закрыты из-за непогоды, купание и выход в море запрещены из-за волнения на море, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко.
Ранее крымский гидрометцентр предупредил о надвигающихся на полуостров грозах, которые сопровождаются ливнями, местами градом, усилением ветра до 28 метров в секунду, а в горах - до ураганных значений 33-35 метров в секунду. МЧС
в связи с прогнозом гидрометцентра объявило штормовое предупреждение. В Севастополе
не работают утром в пятницу паромы и катера.
«
"Конечно, закрыты все пляжи из-за шторма, вывешены красные (запрещающие) флаги. Волнение моря 4-5 баллов. Купание и выход в море категорически запрещены", - сказала Павленко.
Сейчас в городе и поселках южнобережья ведется работа по устранению последствий шторма – сильных дождей и ветра, убираются упавшие ветви и деревья, очищаются ливнестоки, сказала она. По состоянию на 10 утра известно о 15 поваленных деревьях.
Всего в Ялте
и прибрежных поселках городского округа около 80 пляжей.
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