https://ria.ru/20230728/yalta-1886782704.html

Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды

Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 28.07.2023

Пляжи в Ялте закрыли из-за непогоды

Пляжи Ялты закрыты из-за непогоды, купание и выход в море запрещены из-за волнения на море, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:36

2023-07-28T10:36

2023-07-28T10:50

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Пляжи Ялты закрыты из-за непогоды, купание и выход в море запрещены из-за волнения на море, сообщила РИА Новости глава администрации Ялты Янина Павленко.Ранее крымский гидрометцентр предупредил о надвигающихся на полуостров грозах, которые сопровождаются ливнями, местами градом, усилением ветра до 28 метров в секунду, а в горах - до ураганных значений 33-35 метров в секунду. МЧС в связи с прогнозом гидрометцентра объявило штормовое предупреждение. В Севастополе не работают утром в пятницу паромы и катера."Конечно, закрыты все пляжи из-за шторма, вывешены красные (запрещающие) флаги. Волнение моря 4-5 баллов. Купание и выход в море категорически запрещены", - сказала Павленко.Сейчас в городе и поселках южнобережья ведется работа по устранению последствий шторма – сильных дождей и ветра, убираются упавшие ветви и деревья, очищаются ливнестоки, сказала она. По состоянию на 10 утра известно о 15 поваленных деревьях.Всего в Ялте и прибрежных поселках городского округа около 80 пляжей.

https://ria.ru/20230726/plyazh-1886209231.html

ялта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, ялта