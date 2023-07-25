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В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы

В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 25.07.2023

В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:02

2023-07-25T08:02

2023-07-25T11:24

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

туризм

новости - туризм

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БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости. В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что в 08:58 по местному времени получили сообщение об опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-66 с кунгом."В кузове находилось 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера", — говорится в релизе.По информации МЧС, пострадали три человека. Республиканский главк Следственного комитета, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших: четырех пассажирах и водителе.Отмечается, что местность, где все произошло, горная, труднодоступная, проехать туда можно только на технике высокой проходимости. На помощь туристам выдвинулись спасатели, полицейские, медики и волонтеры "Алтай вояж". Готов к вылету вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.

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республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм