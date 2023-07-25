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В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
08:02 25.07.2023 (обновлено: 11:24 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/avariya-1886082037.html
В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы
В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы - РИА Новости, 25.07.2023
В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы
В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:02
2023-07-25T11:24
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости. В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве уточнили, что в 08:58 по местному времени получили сообщение об опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-66 с кунгом."В кузове находилось 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера", — говорится в релизе.По информации МЧС, пострадали три человека. Республиканский главк Следственного комитета, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших: четырех пассажирах и водителе.Отмечается, что местность, где все произошло, горная, труднодоступная, проехать туда можно только на технике высокой проходимости. На помощь туристам выдвинулись спасатели, полицейские, медики и волонтеры "Алтай вояж". Готов к вылету вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.
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республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм
Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
В Горном Алтае на дороге перевернулся грузовик с туристами, есть жертвы

На Алтае один человек погиб и пятеро пострадали при опрокидывании грузовика с туристами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 июл — РИА Новости. В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что в 08:58 по местному времени получили сообщение об опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-66 с кунгом.
"В кузове находилось 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту село Каракол — Каракольские озера", — говорится в релизе.
По информации МЧС, пострадали три человека. Республиканский главк Следственного комитета, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших: четырех пассажирах и водителе.
Отмечается, что местность, где все произошло, горная, труднодоступная, проехать туда можно только на технике высокой проходимости. На помощь туристам выдвинулись спасатели, полицейские, медики и волонтеры "Алтай вояж". Готов к вылету вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб
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ТуризмРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовости - Туризм
 
 
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