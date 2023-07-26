https://ria.ru/20230726/pozhar-1886431277.html

Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара

Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара - РИА Новости, 26.07.2023

Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара

Эксперты рассказали, в каких районах Турции происходят пожары и какие курортные зоны находятся в опасности, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T18:10

2023-07-26T18:10

2023-07-26T18:10

туризм

новости - туризм

турция

кемер

анталья (провинция)

ассоциация туроператоров россии (атор)

лесные пожары в турции

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких районах Турции происходят пожары и какие курортные зоны находятся в опасности, сообщает АТОР. К середине дня спасателям удалось потушить длящийся с ночи лесной пожар в районе Кемера, в нескольких километрах от поселка Гейнюк. Очаг возгорания остался лишь в горах, а вся инфраструктура курортов Кемера работает штатно, сообщили в ассоциации. Эвакуация туристам не требуется, поскольку стихия бушует далеко.В других поселках региона Кемер (Текирова, Чамьюва, Кириш, Бельдиби) обстановка спокойная, очаги пожара от них далеко. В Анталье, в Белеке, Сиде, Аланье нет очагов возгорания.Возникшие 24-25 июля очаги лестных природных пожаров в Кахраманмараше, Измире, Манисе, Айдыне были локализованы и потушены. Опасности для туристов возгорание в Измире не представляло, другие провинции организованные путешественники из РФ не посещают.Сотрудники принимающих компаний в Турции отмечают, что сегодняшняя ситуация с пожарами в стране "не идет ни в какое сравнение" с 2021 годом. То есть не вызывает особых опасений.Российские туристы спокойно относятся к сообщениям о лесных пожарах в Турции. Аннуляций купленных туров нет: путешественники понимают, что очаги возгорания высоко в горах и их отдых в отелях поселков Кемера не затрагивают. Участники рынка также не наблюдают сокращения спроса на Турцию.Сегодня в Турции метеорологи прогнозируется температурный рекорд, людей призывают оставаться в помещениях в период с 11 до 16 часов. В Стамбуле, на Эгейском побережье и на курортах Антальи столбик термометра показывает от 41 до 45 градусов.

https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html

турция

кемер

анталья (провинция)

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новости - туризм, турция, кемер, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), лесные пожары в турции