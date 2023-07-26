https://ria.ru/20230726/pozhar-1886431277.html
Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара
Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара - РИА Новости, 26.07.2023
Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара
Эксперты рассказали, в каких районах Турции происходят пожары и какие курортные зоны находятся в опасности, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:10
2023-07-26T18:10
2023-07-26T18:10
туризм
новости - туризм
турция
кемер
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
лесные пожары в турции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157714_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_89e56dd0b856aa0ef95811854a10be40.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких районах Турции происходят пожары и какие курортные зоны находятся в опасности, сообщает АТОР. К середине дня спасателям удалось потушить длящийся с ночи лесной пожар в районе Кемера, в нескольких километрах от поселка Гейнюк. Очаг возгорания остался лишь в горах, а вся инфраструктура курортов Кемера работает штатно, сообщили в ассоциации. Эвакуация туристам не требуется, поскольку стихия бушует далеко.В других поселках региона Кемер (Текирова, Чамьюва, Кириш, Бельдиби) обстановка спокойная, очаги пожара от них далеко. В Анталье, в Белеке, Сиде, Аланье нет очагов возгорания.Возникшие 24-25 июля очаги лестных природных пожаров в Кахраманмараше, Измире, Манисе, Айдыне были локализованы и потушены. Опасности для туристов возгорание в Измире не представляло, другие провинции организованные путешественники из РФ не посещают.Сотрудники принимающих компаний в Турции отмечают, что сегодняшняя ситуация с пожарами в стране "не идет ни в какое сравнение" с 2021 годом. То есть не вызывает особых опасений.Российские туристы спокойно относятся к сообщениям о лесных пожарах в Турции. Аннуляций купленных туров нет: путешественники понимают, что очаги возгорания высоко в горах и их отдых в отелях поселков Кемера не затрагивают. Участники рынка также не наблюдают сокращения спроса на Турцию.Сегодня в Турции метеорологи прогнозируется температурный рекорд, людей призывают оставаться в помещениях в период с 11 до 16 часов. В Стамбуле, на Эгейском побережье и на курортах Антальи столбик термометра показывает от 41 до 45 градусов.
https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html
турция
кемер
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157714_9:15:857:651_1920x0_80_0_0_2e1fc553d42f01e3c19e0da9ed6b9d3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, кемер, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), лесные пожары в турции
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Кемер, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Лесные пожары в Турции
Эксперты рассказали, в каких районах Турции для туристов есть угроза пожара
АТОР: пожар в Турции в районе Кемера потушен, туристам ничего не угрожает