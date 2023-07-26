https://ria.ru/20230726/pozhary-1886420854.html

Туристы на Родосе рассказали, как спасаются от бушующих на острове пожаров

Туристы на Родосе рассказали, как спасаются от бушующих на острове пожаров - РИА Новости, 26.07.2023

Туристы на Родосе рассказали, как спасаются от бушующих на острове пожаров

Эвакуация туристов из-за лесных пожаров на греческом Родосе проходит стихийно, путешественники дерутся за еду и размещение в номерах, а британцы винят во всем... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:30

2023-07-26T16:30

2023-07-26T18:12

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Эвакуация туристов из-за лесных пожаров на греческом Родосе проходит стихийно, путешественники дерутся за еду и размещение в номерах, а британцы винят во всем свое правительство за отсутствие четких указаний, сообщает Mirror.Так, Андриан Джордан рассказал, как спасался от стихии с женой и четырехлетней дочерью. Их отель сначала считался безопасным, его использовали как убежище постояльцы других гостиниц. Число постояльцев в итоге увеличилось в десять раз – до пяти тысяч. Но стена огня и завеса дыма приближались, и люди искали спасение в море.Джордан наблюдал, как испуганные путешественники бежали к пляжу, боролись за возможность попасть на спасательные лодки и дрались за места в автобусах, вывозивших пострадавших.Туристов перевозили в другие отели, но огонь распространялся слишком быстро. В гостинице, где мужчина с близкими провел несколько дней, им, как и другим переселенным, пришлось спать на полу. На семью им дали тарелку еды и несколько бутылок воды. Затем их увезли в начальную школу одного из населенных пунктов, где накормили и позволили помыться. Путешественникам помогали местные жители, которые несли еду, соки, воду, теплые одеяла.Джордан сумел добраться до аэропорта, купить авиабилеты и улететь домой. Но из-за жары, сильного ветра и, как следствие, распространения пожаров на Родосе были переселены в более безопасные места не менее 19 тысяч граждан, пишет издание. Газета утверждает, что на Родосе находится не менее десяти тысяч туристов из Великобритании. Для них запланированы эвакуационные рейсы.Похожую историю поведала Софи Мэй Эдвардс, отдыхавшая на Родосе с 12-летней дочерью Амели. Туристка говорит, что из своей гостиницы видела пламя и дым, было трудно дышать, а на телефон приходили сообщения о необходимости эвакуироваться.Они были в числе гостей на запланированной свадьбе подруги Эдвардс, но вместо праздника провели несколько дней на полу в здании школы в компании тысячи таких же туристов, чьи отели пострадали от пожара. Спальных мешков не было, отключалось электричество и не работали туалеты.Ник Стаффорд с женой и двумя детьми также были вынуждены покинуть отель на Родосе из-за приближающегося огня. Эвакуация происходила ночью, был полный хаос, вспоминает турист. Они бросили в номере все вещи и поехали в другой отель. Там приходится по два часа стоять в очереди за едой. Некоторые гости спят на шезлонгах у бассейна, говорит Стаффорд.Турист считает, что министерству иностранных дел Великобритании следовало давать гражданам четкие инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Путешественники не должны были приезжать на Родос после начала пожаров, говорит он.

https://ria.ru/20230725/pozhary-1886195794.html

https://ria.ru/20230726/rodos-1886365743.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, родос, в мире, туризм