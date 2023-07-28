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На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов - РИА Новости, 28.07.2023
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Туризм
 
03:59 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/tseylon-1886674584.html
На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов
На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов - РИА Новости, 28.07.2023
На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов
Зимой из России на Шри-Ланку запланированы чартеры из четырех городов, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:59
2023-07-28T03:59
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Зимой из России на Шри-Ланку запланированы чартеры из четырех городов, сообщает АТОР. С ноября по март туроператоры планируют выкупать блоки мест для туристов, готовых вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Причем из столицы первый лайнер отправится уже в конце октября, из других городов – в ноябре.Перелет из Москвы в Коломбо занимает чуть больше девяти часов, из Санкт-Петербурга – около десяти часов, из Красноярска – порядка 8,5 часа, из Новосибирска – восемь часов. В билет включен багаж весом до десяти килограммов и ручная кладь – до пяти килограммов.Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение – (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы будут включены в ее стоимость.Также можно получить и визу по прилете в аэропорту. Она стоит 60 долларов, для детей до 12 лет – бесплатно.В ноябре стоимость путевки из Москвы на девять дней с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 220 тысяч рублей на двоих. Из Новосибирска и Петербурга – на 11 тысяч дороже. Если жить в "четверке" на "все включено, то затраты на поездку составят как минимум 274 тысячи рублей на двоих.Для сравнения: в ноябре одни только авиабилеты на регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Коломбо и обратно стоят от 160 тысяч рублей на двоих пассажиров. То есть турпакет выгоднее.Девять дней в новогодние каникулы с вылетом из Москвы 30 декабря обойдутся россиянам в 227 тысяч рублей на двоих в "трешке" с завтраками. "Четверка" на "все включено" – от 357 тысяч рублей на двоих. На время новогодних каникул два билета на регулярных рейсах стоят не менее 300 тысяч рублей.
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новости - туризм, москва, шри-ланка, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, отдых на море, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Шри-Ланка, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Отдых на море, Туризм, куда можно лететь
На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов

АТОР: зимой на Шри-Ланку будут летать чартеры из двух столиц, Красноярска и Новосибирска

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Зимой из России на Шри-Ланку запланированы чартеры из четырех городов, сообщает АТОР.
С ноября по март туроператоры планируют выкупать блоки мест для туристов, готовых вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Причем из столицы первый лайнер отправится уже в конце октября, из других городов – в ноябре.
Перелет из Москвы в Коломбо занимает чуть больше девяти часов, из Санкт-Петербурга – около десяти часов, из Красноярска – порядка 8,5 часа, из Новосибирска – восемь часов. В билет включен багаж весом до десяти килограммов и ручная кладь – до пяти килограммов.
Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение – (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы будут включены в ее стоимость.
Также можно получить и визу по прилете в аэропорту. Она стоит 60 долларов, для детей до 12 лет – бесплатно.
В ноябре стоимость путевки из Москвы на девять дней с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 220 тысяч рублей на двоих. Из Новосибирска и Петербурга – на 11 тысяч дороже. Если жить в "четверке" на "все включено, то затраты на поездку составят как минимум 274 тысячи рублей на двоих.
Для сравнения: в ноябре одни только авиабилеты на регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Коломбо и обратно стоят от 160 тысяч рублей на двоих пассажиров. То есть турпакет выгоднее.
Девять дней в новогодние каникулы с вылетом из Москвы 30 декабря обойдутся россиянам в 227 тысяч рублей на двоих в "трешке" с завтраками. "Четверка" на "все включено" – от 357 тысяч рублей на двоих. На время новогодних каникул два билета на регулярных рейсах стоят не менее 300 тысяч рублей.
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