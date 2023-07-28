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На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов

На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов - РИА Новости, 28.07.2023

На Шри-Ланку из России зимой будут летать чартеры из четырех городов

Зимой из России на Шри-Ланку запланированы чартеры из четырех городов, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T03:59

2023-07-28T03:59

2023-07-28T03:59

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Зимой из России на Шри-Ланку запланированы чартеры из четырех городов, сообщает АТОР. С ноября по март туроператоры планируют выкупать блоки мест для туристов, готовых вылететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска. Причем из столицы первый лайнер отправится уже в конце октября, из других городов – в ноябре.Перелет из Москвы в Коломбо занимает чуть больше девяти часов, из Санкт-Петербурга – около десяти часов, из Красноярска – порядка 8,5 часа, из Новосибирска – восемь часов. В билет включен багаж весом до десяти килограммов и ручная кладь – до пяти килограммов.Россиянам для въезда на Шри-Ланку необходимо электронное туристическое разрешение – (ЕТА). Оно оформляется заранее, стоит около 50 долларов и оплачивается онлайн с карты иностранного банка. При покупке путевки эти расходы будут включены в ее стоимость.Также можно получить и визу по прилете в аэропорту. Она стоит 60 долларов, для детей до 12 лет – бесплатно.В ноябре стоимость путевки из Москвы на девять дней с перелетом, проживанием в отеле категории три звезды с завтраком начинается от 220 тысяч рублей на двоих. Из Новосибирска и Петербурга – на 11 тысяч дороже. Если жить в "четверке" на "все включено, то затраты на поездку составят как минимум 274 тысячи рублей на двоих.Для сравнения: в ноябре одни только авиабилеты на регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Коломбо и обратно стоят от 160 тысяч рублей на двоих пассажиров. То есть турпакет выгоднее.Девять дней в новогодние каникулы с вылетом из Москвы 30 декабря обойдутся россиянам в 227 тысяч рублей на двоих в "трешке" с завтраками. "Четверка" на "все включено" – от 357 тысяч рублей на двоих. На время новогодних каникул два билета на регулярных рейсах стоят не менее 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230726/kuba-1886241694.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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