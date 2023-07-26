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На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина
На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина - РИА Новости, 26.07.2023
На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина
"Аэрофлот" планирует значительно увеличить долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:36
2023-07-26T13:36
2023-07-26T13:36
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вино
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует значительно увеличить долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Сейчас пассажирам предлагают вина, 75 процентов которых произведены за границей. "Мы приняли решение, в ближайшее время соотношение отечественных и иностранных на зарубежных рейсах будет 50 на 50", – сказал Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме.Ранее в июле депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из недружественных стран в предприятиях общепита и на транспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициативу одобрил и отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, госдума рф, аэрофлот, вячеслав володин, вино, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ, Аэрофлот, Вячеслав Володин, Вино, Туризм
На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина
Минтранс: доля российского вина для пассажиров "Аэрофлота" увеличится с 25 до 50 процентов