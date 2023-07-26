https://ria.ru/20230726/vino-1886366852.html

На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина

На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина - РИА Новости, 26.07.2023

На зарубежных рейсах "Аэрофлота" пассажирам будут наливать российские вина

"Аэрофлот" планирует значительно увеличить долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:36

2023-07-26T13:36

2023-07-26T13:36

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" планирует значительно увеличить долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.Сейчас пассажирам предлагают вина, 75 процентов которых произведены за границей. "Мы приняли решение, в ближайшее время соотношение отечественных и иностранных на зарубежных рейсах будет 50 на 50", – сказал Савельев в рамках правительственного часа в Госдуме.Ранее в июле депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из недружественных стран в предприятиях общепита и на транспорте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициативу одобрил и отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя.

https://ria.ru/20230725/moskva-1886232618.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, госдума рф, аэрофлот, вячеслав володин, вино, туризм