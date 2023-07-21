https://ria.ru/20230721/vina-1885589375.html

Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета

Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета - РИА Новости, 21.07.2023

Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета

Российская авиакомпания "Аэрофлот" обновит винную карту на борту; новые марки вин отечественного производства появятся уже в августе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T19:21

2023-07-21T19:21

2023-07-21T19:21

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" обновит винную карту на борту; новые марки вин отечественного производства появятся уже в августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как отмечается в материале, пассажирам авиакомпании, в зависимости от класса и направления перелета, будут предлагаться белые, красные и игристые вина, произведенные в Краснодарском крае. Поставщик был определен ранее в ходе открытой конкурсной процедуры. Накануне в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил обратиться в правительство РФ и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных стран на предприятиях общепита, транспорте, и заместить ее отечественной продукцией с маркировкой "Вино России". Депутаты ГД поддержали предложение Алтухова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя. "Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего, отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать", — сказал Володин.

https://ria.ru/20230711/pererabotka-1883558256.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, россия