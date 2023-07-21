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Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета - РИА Новости, 21.07.2023
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19:21 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/vina-1885589375.html
Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета
Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета - РИА Новости, 21.07.2023
Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета
Российская авиакомпания "Аэрофлот" обновит винную карту на борту; новые марки вин отечественного производства появятся уже в августе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T19:21
2023-07-21T19:21
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" обновит винную карту на борту; новые марки вин отечественного производства появятся уже в августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Как отмечается в материале, пассажирам авиакомпании, в зависимости от класса и направления перелета, будут предлагаться белые, красные и игристые вина, произведенные в Краснодарском крае. Поставщик был определен ранее в ходе открытой конкурсной процедуры. Накануне в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил обратиться в правительство РФ и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных стран на предприятиях общепита, транспорте, и заместить ее отечественной продукцией с маркировкой "Вино России". Депутаты ГД поддержали предложение Алтухова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя. "Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего, отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать", — сказал Володин.
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аэрофлот, россия
Аэрофлот, Россия

Авиапассажирам предложат новые вина во время перелета

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Бизнес-класс на борту Airbus A350
Бизнес-класс на борту Airbus A350 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Бизнес-класс на борту Airbus A350
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" обновит винную карту на борту; новые марки вин отечественного производства появятся уже в августе, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Как отмечается в материале, пассажирам авиакомпании, в зависимости от класса и направления перелета, будут предлагаться белые, красные и игристые вина, произведенные в Краснодарском крае. Поставщик был определен ранее в ходе открытой конкурсной процедуры.
Накануне в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Сергей Алтухов предложил обратиться в правительство РФ и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных стран на предприятиях общепита, транспорте, и заместить ее отечественной продукцией с маркировкой "Вино России".
Депутаты ГД поддержали предложение Алтухова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что надо продвигать и поддерживать отечественного производителя.
"Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего, отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать", — сказал Володин.
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