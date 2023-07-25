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В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой денге

В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой денге - РИА Новости, 25.07.2023

В Таиланде на курортах растет число случаев заболевания лихорадкой денге

В Таиланде в 18 провинциях, включая Чонбури, Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой денге, сообщает The Pattaya News со ссылкой на РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:08

2023-07-25T12:08

2023-07-25T12:08

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туризм

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Таиланде в 18 провинциях, включая Чонбури, Пхукет, Краби и Бангкок, растет число случаев заболевания лихорадкой денге, сообщает The Pattaya News со ссылкой на Департамент по контролю за заболеваниями.Генеральный директор Департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Таиланда Тарет Крассанайравонг рассказал, что за последние 18 недель случаи лихорадки денге все чаще выявлялись в восьми провинциях Таиланда. Среди них есть популярные у туристов Краби и Пхукет. Также заражения зафиксированы в провинциях Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо, Так, Пхетчабури, Чонбури, Районг, Чантабури, Трат, Убонратчатхани, Сонгкхла, Сатун, Наратхиват и Бангкок.Более того, число случаев лихорадки денге за последние четыре недели превысило среднее число за предыдущие пять лет за тот же период. В случае высокого и постоянного роста зараженных генеральный директор Департамента по контролю за заболеваниями имеет право объявить затронутые районы эпидемическими зонами.В таких районах работники органов здравоохранения могут входить в дома, здания, места или транспортные средства, в отношении которых подозревается или подтверждена вспышка эпидемии, для проведения наблюдения и принятия мер по борьбе с болезнью. Например, сотрудники могут проводить обследования мест размножения комаров, уничтожать их и распылять химикаты.

https://ria.ru/20230717/tury-1884725614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, чонбури (провинция), пхукет (остров), бангкок