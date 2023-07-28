https://ria.ru/20230728/aeroporty-1886746682.html

В аэропортах Москвы и Петербурга на фоне непогоды задержали около 30 рейсов

В аэропортах Москвы и Петербурга на фоне непогоды задержали около 30 рейсов - РИА Новости, 28.07.2023

В аэропортах Москвы и Петербурга на фоне непогоды задержали около 30 рейсов

Около 30 рейсов задержаны, 10 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Петербурге, где в эти дни проводится саммит "Россия-Африка", на три часа... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T01:05

2023-07-28T01:05

2023-07-28T01:05

москва

санкт-петербург

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны, 10 отменены в аэропортах Москвы на фоне непогоды, в Петербурге, где в эти дни проводится саммит "Россия-Африка", на три часа перенесли рейс в столицу. Согласно онлайн-табло, во Внуково и Шереметьево задержано по 14 рейсов, а отменено по четыре. Кроме того, четыре рейса задерживаются в Домодедово, отменено два. Рейс, следующий из Петербурга в Москву, не может совершить посадку в аэропорту Внуково. По прогнозам синоптиков, непогода в столице продержится до утра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей быть внимательными на улице, а автомобилистам порекомендовали не парковать машины под деревьями.

https://realty.ria.ru/20230727/strakhovschiki-1886673562.html

https://ria.ru/20230726/liven-1886489566.html

москва

санкт-петербург

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москва, санкт-петербург, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), происшествия