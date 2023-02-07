https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 07.02.2023

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022-2023 годах

в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:07

2023-02-07T18:07

2023-02-07T18:14

справки

взрыв

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850370633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6cdc94616d24a3e670c00bda6c920b4f.jpg

20237 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. По предварительным данным, в результате ЧП пять человек погибли, еще двое пострадали.13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали. 10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы. 20229 декабря в Рязани в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв бытового газа, обрушилась межкомнатная перегородка, второй этаж частично обрушился, загорания нет. Пострадали два человека.5 декабря в городе Заволжье Нижегородской области в многоэтажном жилом доме взорвался газ. В результате ЧП обрушились две межквартирные перегородки, начался пожар на площади около 30 квадратных метров. В региональном управлении МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Были эвакуированы 18 человек, в том числе троих детей.5 декабря в Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме на улице Кузнецова. По данным МЧС, взрыв произошел на третьем этаже. Была разрушена одна стена, вырвана кровля и часть балкона. В результате ЧП два человека были госпитализированы. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования.3 декабря в многоэтажном жилом доме в Камызякском районе Астраханской области произошел взрыв газового оборудования. Из дома эвакуированы 114 человек. Пострадал собственник квартиры – мужчина 1977 года рождения. Его с ожогами лица и шеи доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, он находился в состоянии опьянения. Предположительная причина случившегося – утечка бытового газа.19 ноября в поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, обрушились пять этажей. Погибли девять человек.14 ноября в Чебоксарах в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. В результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. Пострадавших нет.9 ноября в селе Оружба Дагестана произошел взрыв газа в частном доме. Один человек погиб и трое пострадали, их госпитализировали.8 ноября в Назрани в Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме. В результате пострадал один человек. В доме были выбиты стекла, повреждены межкомнатные перегородки.5 ноября в Сергиевом Посаде в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Один человек получил травмы. В результате происшествия была разрушена часть внешней стены, часть плиты балконного блока и межквартирная перегородка.28 октября в Каспийске в Дагестане в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Три человека получили ожоги, в том числе ребенок. Они были госпитализированы. Затем один из пострадавших скончался.26 октября в Ижевске в квартире на 9 этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа. В результате пострадал 41-летний собственник квартиры, который с ожогами был доставлен в больницу. Остальных жильцов дома эвакуировали.16 октября в поселке Измайлово в Ленинском городском округе Подмосковья в девятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа. Пострадавших нет, были эвакуированы 40 человек.1 октября в Коломне в Московской области в жилом доме произошел хлопок газа. Двое мужчин с травмами и ожогами разной степени тяжести были госпитализированы. В результате происшествия были разрушены межкомнатные квартирные перегородки.19 сентября в Ижевске в квартире произошел взрыв бытового газа. Два человека пострадали.4 июля в Таганроге в Ростовской области взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома. Погиб человек.23 июня в поселке Невская Дубровка Ленинградской области в жилом многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадал подросток.18 июня в поселке Большие пруды Красноярского края в частном доме произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.11 июня в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Один человек госпитализирован. Из дома был эвакуирован 21 человек. В результате взрыва были повреждены межкомнатные перегородки на первых трех этажах, выбиты стекла.9 июня в Ставрополе в 12-этажном доме произошел хлопок газа. Пострадал один человек, 50 жильцов были эвакуированы.7 июня в Богородске в Нижегородской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси в однокомнатной квартире. На момент инцидента в помещении никого не было, пострадали двое жильцов из соседней квартиры.1 июня в подмосковных Мытищах в жилом доме взорвался газ. ЧП произошло на третьем этаже пятиэтажного дома. Открытое горение было локализовано на площади 120 квадратных метров. В результате взрыва один человек погиб, еще двое были госпитализированы.26 апреля в городе Арамиль Свердловской области произошел хлопок газовоздушной смеси при розжиге газового котла в 3-комнатной квартире. Уточняется, что ЧП произошло в одноэтажном пристрое, который примыкает к двухэтажному кирпичному четырехподъездному дому. По данным прокуратуры, в квартире проживают двое взрослых и четверо детей, пострадали двое взрослых и ребенок 2018 года рождения, они были доставлены в больницу с ожогами тела.24 апреля в Нижнем Тагиле Свердловской области в жилом доме на улице Пархоменко произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился в квартире, расположенной на пятом этаже. Отмечалось, что газовоздушная смесь взорвалась без последующего пожара. В результате инцидента пострадала местная жительница – пенсионерка, проживавшая в указанной квартире. С ожогами женщина была доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.11 апреля в подмосковном Ступино бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме. В результате взрыва на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. В результате взрыва погибли шесть человек, еще пять человек были госпитализированы.9 апреля в Казани в квартире одного из домов на улице Габишева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате один мужчина погиб.12 марта ночью в многоквартирном жилом доме Воронежа взорвалась газовоздушная смесь, обрушилось межэтажное перекрытие. Из дома эвакуировали 113 человек. В квартире, где произошло обрушение, были обнаружены двое погибших.14 февраля в городе Люберцы Московской области в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек, его госпитализировали.3 февраля вечером в Нижнем Новгороде в квартире пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами 80% тела. Через несколько дней он скончался.25 января в деревне Старый Погост Тверской области в двухэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В помещении были разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна, нарушено потолочное перекрытие. В результате ЧП никто не пострадал.В ночь на 13 января в селе Троицкое на Сахалине из-за скачка давления газа синхронно возник пожар в двух квартирах двух домов. В одной квартире загорелась газовая колонка, из-за чего произошел пожар на площади 18 квадратных метров. В квартире другого дома взорвался газовый бойлер с последующим возгоранием на площади 9 квадратных метров. В результате ЧП было эвакуировано 20 человек. Одна пострадавшая жительница была госпитализирована.7 января стало известно, что в многоквартирном доме в Пензе произошел взрыв газа. Несущие конструкции и крыша дома не были повреждены. В результате происшествия погибли два человека.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, взрыв, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)