https://ria.ru/20230113/vzryv-1844612159.html

Во Владикавказе взорвался газ в квартире

Во Владикавказе взорвался газ в квартире - РИА Новости, 13.01.2023

Во Владикавказе взорвался газ в квартире

Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:27

2023-01-13T13:27

2023-01-13T13:27

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 - произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали, добавили в ГУМЧС.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания