https://ria.ru/20230113/vzryv-1844612159.html
Во Владикавказе взорвался газ в квартире
Во Владикавказе взорвался газ в квартире - РИА Новости, 13.01.2023
Во Владикавказе взорвался газ в квартире
Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:27
2023-01-13T13:27
2023-01-13T13:27
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика северная осетия - алания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_33612ef9ea8946ba462cdb64fe407dab.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 - произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали, добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20230110/vzryv-1843872558.html
владикавказ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564776647_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_02fffdbe54c6a1ad114bfea53b1be701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Во Владикавказе взорвался газ в квартире
Во Владикавказе взорвался газ в квартире на первом этаже пятиэтажного дома