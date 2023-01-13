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Во Владикавказе взорвался газ в квартире - РИА Новости, 13.01.2023
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Во Владикавказе взорвался газ в квартире
Во Владикавказе взорвался газ в квартире - РИА Новости, 13.01.2023
Во Владикавказе взорвался газ в квартире
Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:27
2023-01-13T13:27
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии. "В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 - произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали, добавили в ГУМЧС.
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владикавказ
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Северная Осетия - Алания
13:27 13.01.2023
 
Во Владикавказе взорвался газ в квартире

Во Владикавказе взорвался газ в квартире на первом этаже пятиэтажного дома

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Газ взорвался в квартире пятиэтажки во Владикавказе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.
"В результате хлопка газа в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: город Владикавказ, улица 50 лет Октября, дом 4 - произошло возгорание на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также выбита входная дверь и окно квартиры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали, добавили в ГУМЧС.
На месте взрыва газа в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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