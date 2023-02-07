https://ria.ru/20230207/obrushenie-1850359517.html
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове
Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:39
2023-02-07T17:39
2023-02-07T18:16
происшествия
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка."По предварительной информации 07.02.2022 произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки", - говорится в сообщении прокуратуры."В следственное управление СК РФ поступило сообщение об обрушении части жилого дома в городе Ефремов Тульской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Координировать работу следственной группы будет лично руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов", - заявили в ведомстве..Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
https://ria.ru/20230207/vzryv-1850358166.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
17:39 07.02.2023 (обновлено: 18:16 07.02.2023)
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда дома в Ефремове из-за взрыва газа