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Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
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Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове
Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:39
2023-02-07T18:16
происшествия
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка."По предварительной информации 07.02.2022 произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки", - говорится в сообщении прокуратуры."В следственное управление СК РФ поступило сообщение об обрушении части жилого дома в городе Ефремов Тульской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Координировать работу следственной группы будет лично руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов", - заявили в ведомстве..Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
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тульская область
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происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
17:39 07.02.2023 (обновлено: 18:16 07.02.2023)
 
Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове

Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда дома в Ефремове из-за взрыва газа

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка.
"По предварительной информации 07.02.2022 произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки", - говорится в сообщении прокуратуры.
"В следственное управление СК РФ поступило сообщение об обрушении части жилого дома в городе Ефремов Тульской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Координировать работу следственной группы будет лично руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов", - заявили в ведомстве..
Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.
Место обрушения части дома в городе Ефремов
Вчера, 17:38
При взрыве газа в доме в Ефремове погибли пять человек
 
ПроисшествияТульская областьВзрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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