https://ria.ru/20230207/obrushenie-1850359517.html

Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове

Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове - РИА Новости, 07.02.2023

Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда многоэтажки в Ефремове

Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:39

2023-02-07T17:39

2023-02-07T18:16

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Тульской области подтвердила обрушение подъезда многоэтажки в Ефремове из-за взрыва бытового газа, начата проверка."По предварительной информации 07.02.2022 произошел взрыв в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме №2 по ул. Химиков в г. Ефремове, в результате которого обрушился первый подъезд. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки", - говорится в сообщении прокуратуры."В следственное управление СК РФ поступило сообщение об обрушении части жилого дома в городе Ефремов Тульской области. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Ефремовского межрайонного следственного отдела и криминалисты управления. Координировать работу следственной группы будет лично руководитель СУ СК России по Тульской области Владимир Усов", - заявили в ведомстве..Сообщается, что к ликвидации последствий привлечены службы экстренного реагирования, спецтехника. Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

https://ria.ru/20230207/vzryv-1850358166.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове