https://ria.ru/20221114/gaz-1831318569.html
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке - РИА Новости, 14.11.2022
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке
Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:10
2022-11-14T12:10
2022-11-14T12:14
происшествия
чебоксары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
природный газ
россия
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии."В понедельник в 10.42 поступило сообщение о том, что произошел хлопок в трехкомнатной квартире на 4-м этаже девятиэтажного панельного дома по адресу Эгерский бульвар, 41. В момент ЧП внутри находились два человека – мужчина и ребенок 2018 года рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнил собеседник агентства, в результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. "Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - сообщили в региональном управлении МЧС.
https://ria.ru/20221105/vzryv-1829330062.html
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, природный газ, россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Природный газ, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
12:10 14.11.2022 (обновлено: 12:14 14.11.2022)
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке
В Чебоксарах произошел хлопок газа в квартире девятиэтажного дома, никто не пострадал