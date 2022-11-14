https://ria.ru/20221114/gaz-1831318569.html

В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке

В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке - РИА Новости, 14.11.2022

В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке

Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:10

2022-11-14T12:10

2022-11-14T12:14

происшествия

чебоксары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

природный газ

россия

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии."В понедельник в 10.42 поступило сообщение о том, что произошел хлопок в трехкомнатной квартире на 4-м этаже девятиэтажного панельного дома по адресу Эгерский бульвар, 41. В момент ЧП внутри находились два человека – мужчина и ребенок 2018 года рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнил собеседник агентства, в результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. "Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - сообщили в региональном управлении МЧС.

https://ria.ru/20221105/vzryv-1829330062.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, природный газ, россия, чувашская республика (чувашия)