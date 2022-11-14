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В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке - РИА Новости, 14.11.2022
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В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке - РИА Новости, 14.11.2022
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке
Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:10
2022-11-14T12:14
происшествия
чебоксары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
природный газ
россия
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии."В понедельник в 10.42 поступило сообщение о том, что произошел хлопок в трехкомнатной квартире на 4-м этаже девятиэтажного панельного дома по адресу Эгерский бульвар, 41. В момент ЧП внутри находились два человека – мужчина и ребенок 2018 года рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.Как уточнил собеседник агентства, в результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. "Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - сообщили в региональном управлении МЧС.
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чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, природный газ, россия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Природный газ, Россия, Чувашская Республика (Чувашия)
12:10 14.11.2022 (обновлено: 12:14 14.11.2022)
 
В Чебоксарах взорвался газ в девятиэтажке

В Чебоксарах произошел хлопок газа в квартире девятиэтажного дома, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире девятиэтажного жилого дома в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии.
"В понедельник в 10.42 поступило сообщение о том, что произошел хлопок в трехкомнатной квартире на 4-м этаже девятиэтажного панельного дома по адресу Эгерский бульвар, 41. В момент ЧП внутри находились два человека – мужчина и ребенок 2018 года рождения", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнил собеседник агентства, в результате ЧП выбило остекление в одной из комнат квартиры и остекление балкона. "Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - сообщили в региональном управлении МЧС.
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5 ноября, 10:51
В Сергиевом Посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа
 
ПроисшествияЧебоксарыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеПриродный газРоссияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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